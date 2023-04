Országbérlet és vármegyebérlet kisokos 2023: jönnek az új bérletek, ezeket érdemes tudni

Április 24-én a mobileszközökre letölthető MÁV appban már megkezdődött a május 1-jétől használható országbérlet és vármegyebérlet elővételi értékesítése. A MÁV–Volán-csoport orszagberlet.hu címen indított el tájékoztató oldal, amelyen az új bérlettípus előnyeiről, használati feltételeiről olvashatunk, továbbá bérletár-összehasonlításokat is megtalálhatunk. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb információkat az országbérletről és a vármegyebérletről, arról, hogy mennyi a vármegyebérlet ára és mennyi az országbérlet ára, mit kell tudni az országbérlet vásárlásáról és a vármegyebérlet vásárlásáról, továbbá az olyan részletekről, mint hogy milyen esetekben vehető igénybe IC vármegyebérlettel vagy IC országbérlettel.

Ahogyan arról beszámoltunk, április 24. óta a mobileszközökre letölthető MÁV appban megkezdődött a május 1-jétől használható vármegyebérlet és országbérlet elővételi értékesítése. Közleményében a MÁV elárulta, hogy az értékesítés közel harmada már az applikáción keresztül zajlik, ezért döntöttek úgy, hogy elsőként a mobilalkalmazásban teszik lehetővé a vármegye- és országbérletek elővételi vásárlását.

Nemrég Bói Lóránddal, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkárával beszéltünk az új országbérletről és megyebérletről. Bói kollégájával, Hegyi Zsolttal együtt találta ki az új termékeket. A helyettes államtitkárt szembesítettük az új bérletekkel kapcsolatos legfőbb kritikákkal, de arról is kérdeztük, hogy mennyiben másolták a német és az osztrák példát, mekkora sikerre számítanak a bérleteladásokban, és milyen hatásokkal számolnak.

Az orszagberlet.hu oldalt április 17-én indította el a MÁV–Volán-csoport, hogy segítse a május elsejétől használható vármegyebérlettel és országbérlettel kapcsolatban a jelenlegi és leendő vásárlókat, utasokat. Április 24-ig, egy hét alatt mintegy 70 ezer látogató tekintette meg az informatív honlapot, amelyen az érdeklődők az új bérlettípus előnyeiről, használati feltételeiről is találnak információkat, továbbá bérletár-összehasonlítások is segítik őket a megfelelő díjtermék kiválasztásában. Mutatjuk, miket érdemes tudni a az országbérletről és a vármegyebérletről.

A vármegyebérlet ára

A teljesárú vármegyebérlet 9450 forintba kerül, a tanuló vármegyebérlet ára 945 forint.

Az országbérlet ára

A teljesárú országbérlet 18.900 forintba kerül, a tanuló országbérlet ára 1890 forint.

Mikor éri meg vármegyebérletet vásárolni?

Akkor, ha a bérlettel vagy a jeggyel való havi utazásod eddig többe került, mint a teljesárú vármegyebérlet (9450 forint) vagy a tanulók és fogyatékkal élők számára elérhető vármegyebérlet (945 forint) és a vármegye területén belüli utazásaidhoz többnyire nem feláras vonatot vagy kocsit veszel igénybe.

Mikor éri meg országbérletet vásárolni?

Akkor, ha utazásaid során rendszeresen átléped egy vagy több vármegye határát, a bérlettel vagy jeggyel való havi utazásod eddig többe került, mint a teljesárú országbérlet (18.900 forint) vagy a tanulók és fogyatékkal élők számára elérhető országbérlet (1890 forint), az utazásaihoz pedig többnyire nem feláras vonatot vagy kocsit vesz igénybe.

Külföldi állampolgárságú személy is vásárolhat országbérletet vagy vármegyebérletet?

Igen, Teljesárú vármegyebérletet vagy országbérletet külföldi állampolgár is vásárolhat.

Sőt, ha a külföldi utas a kedvezményes viszonylati bérletvásárlásához is rendelkezik megfelelő jogosultsággal (pl. megfelelő diákigazolvánnyal), még kedvezményes országbérletet vagy vármegyebérlet is vásárolhat.

Nappali tagozatos diákként a kedvezményes országbérlettel (diák esti, nappali) tényleg bárhova elutazhatok, mindegy, hol lakom vagy hol van az iskolám?

Igen, ezzel a bérlettel vonaton, helyközi autóbuszon, TramTrainen és HÉV-en szinte korlátlanul utazhatsz Magyarországon, amennyiben rendelkezel érvényes, magyarországi oktatási intézmény által kiállított diákigazolvánnyal.

A korlátlanság azonban csak a helyközi közlekedésre vonatkozik, a városhatárokon belüli, helyi járatokra nem.

Levelező/távoktatás tagozatos diákként is vehetek kedvezményes vármegyebérletet vagy országbérletet is?

Nem. Kedvezményes vármegyebérlet vagy országbérletet az vásárolhat, aki egyébként is jogosult bármilyen kedvezményes viszonylati bérlet megvásárlására.

Levelező/távoktatás tagozatos diákként csak teljesárú vármegyebérletet vagy országbérletet vásárolhatsz, de nagy a valószínűsége, hogy még így is jobban jársz, mint korábban, hiszen az új bérletek nemcsak olcsóbbá, de kényelmesebbé is teszik számodra a közösségi közlekedés igénybevételét, miután autóbuszra és vonatra egyaránt érvényesek.

Kedvezményes országbérlet és vármegyebérlet külföldi diákigazolvánnyal is vásárolható?

Nem. Kedvezményes vármegyebérlet vagy országbérletet csak az vásárolhat, aki egyébként is jogosult a kedvezményes viszonylati bérlet vásárlására. Külföldi diákigazolvánnyal csak teljesárú vármegyebérletet vagy országbérletet vásárolhatsz, de lehet, hogy még így is jobban jársz, mint korábban, miután egyaránt érvényesek autóbuszra és vonatra.

InterCity vármegyebérlettel és InterCity országbérlettel

A vármegyebérlet InterCityn nem elég, illetve országbérlet InterCityn szintén nem elég.

A vármegyebérlet és az országbérlet a feláras kocsikban/vonatokon (pl. IC) még a szükséges felár (pótjegy, helyjegy) megfizetésével sem használható utazásra.

Ügyelj arra, hogy feláras vonaton/kocsiban történő utazáshoz mindenképpen válts menetjegyet, illetve a vonatra szükséges helyjegyet, pótjegyet.

Milyen esetben vehető igénybe InterCity országbérlettel vagy vármegyebérlettel?

Két esetben. Vagy akkor, ha az adott InterCity vonaton vannak nem feláras kocsik, ez esetben ugyanis ezekben az új bérletekkel is utazhatsz. Vagy pedig akkor, ha az adott IC-kocsi ugyan feláras, de bizonyos, a menetrendben megjelölt megállók között a vonat nem feláras járatként közlekedik.

Ilyenkor ezeken a szakaszokon az országbérlettel és a vármegyebérlettel is lehet utazni a vonat nagy részén, arra azonban figyelni kell, hogy még ilyenkor is akadhatnak olyan kocsik a vonaton, amelyek nagyobb kényelmet és valamilyen többletszolgáltatást nyújtanak, ezért csak felár megfizetésével vehetők igénybe – vagyis vármegyebérlettel és országbérlettel még a mentrendben szereplő, „nem-IC” útszakaszokon sem utazhatsz rajtuk. Ezt a MÁV a kocsikon jelöli.

Hogyan tájékozódhatok arról, hogy mely InterCity vonatok mely szakaszokon (és mely kocsikban) vehetők igénybe országbérlettel vagy vármegyebérlettel?

Ezeket a szakaszokat a menetrendi hirdetményében a MÁV külön jelöli, de az érintett szakaszokon a hangosbemondón keresztül is tájékoztatják az utasokat. Ha mégis bizonytalan vagy, hívd a MÁVDIREKT-et a +36 (1) 3 49 49 49 -es telefonszámon (továbbá a 20-as, 30-as, 70-es előhívóval a 499 4999 telefonszámon).

Az országbérlet külföldre utazás esetén - A vármegyebérlet külföldre utazás esetén

Az országbérlet és vármegyebérlet nemzetközi utazás esetén még a belföldi – tehát magyarországi szakaszon történő – utazás fedezésére sem használható fel. Ilyen esetekben az utazás egészére nemzetközi menetjegy vagy bérletjegy kell, amibe a vármegyebérlet vagy országbérletet semmilyen módon nem lehet „beleszámítani”.

Hibrid, vagyis feláras és nem feláras kocsikat is továbbító vonatokon használhatom a vármegyebérletet és országbérletet a gyorsvonati kocsiban?

Igen, de csak korlátozottan. Hibrid vonatban a vármegyebérlettel és országbérlettel kizárólag a nem feláras kocsikban utazhatsz. Indulás előtt mindig győződj meg arról, hogy a megfelelő kocsiba szálltál-e fel.

Elérhető az első osztály országbérlettel vagy vármegyebérlettel az oda szóló kiegészítést megvásárolva?

Nem. Országbérlettel és vármegyebérlettel az 1. osztályú kocsikat, illetve a prémium szakaszt még a kocsiosztály-különbözet kifizetésével sem veheted igénybe.

Feláras vonatok felármentesen igénybe vehető szakaszát igénybe vehetem vármegyebérlettel vagy országbérlettel?

Igen, ha a vonat egy adott szakaszon felár nélkül vehető igénybe, akkor azon (és csak azon) a szakaszon az új bérletekkel is utazhatsz.

Megvehetem másnak az országbérletet vagy vármegyebérletet?

Jegypénztárnál igen, ha tudod a szükséges adatokat. Vásárlásnál meg kell adnod a bérletet használni kívánó személy személyazonosításra alkalmas igazolványának (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, diákok esetében diákigazolvány) számát, így annak ismerete mindenképpen szükséges az új bérletek megvásárláshoz.

Az applikációban azonban nem lehetséges más felhasználó számára átküldeni a bérletet, ott ezért csak a felhasználói fiók tulajdonosa részére vásárolható vármegyebérlet vagy országbérlet.

Mit lehet tenni, ha hibás adatot tartalmaz a megvásárolt vármegyebérletem vagy országbérletem?

A „kasszától való távozás után” sajnos már semmit. A bérlet kézhez vételekor ellenőrizd az adatokat, és amennyiben hibát találsz, azonnal jelezd a bérletet kiállító személynek, hogy a tévedés még helyben javítható legyen.

Automatából vagy applikációban történő vásárlásnál még a fizetés előtti összesítésnél ellenőrizd a megadott adatok helyességét, mert az így vásárolt bérletek esetén javításra már nincs lehetőség.

Ha van két vármegyebérletem, akkor az országbérletté válik?

Nem, a vármegyebérletet nem lehet átalakítani vagy kiegészíteni országbérletté.

A vármegyebérlet minden esetben csak és kizárólag a rajta feltüntetett vármegye területén belüli utazásokra jogosít.

Az országbérlet ára azonban mindössze annyi, mint 2 db vármegyebérleté, így ha az utazásaid során rendszeresen átléped a vármegye határát, már megéri országbérletet váltanod.

Ha csupán 10 kilométerre utazom, de a szomszéd vármegyébe, akkor mindenképpen vennem kell 2 db vármegyebérletet?

Nem, a megszokott bérletfajták nem szűnnek meg, így a számodra legkedvezőbb megoldást választhatod.

Azonban érdemes mérlegelni, hogy a korábbi bérlettípusokhoz képest az országbérlet és a vármegyebérletek egyszerűbb hozzáférést biztosítanak a MÁV-Volán csoport és a GYSEV minden helyközi járatához – legyen szó autóbuszról, HÉV-ről vagy vonatról.

Országbérlet visszaváltása és vármegyebérlet visszaváltása

Egyetlen esetben: az érvénytartam kezdete előtt. Ilyenkor a MÁV 20%-os kezelési költséget számít fel. Amint „ketyegni kezd” a 30 nap, az ország- és vármegyebérletek már nem válthatók vissza.

Lesz félhavi vármegyebérlet és félhavi országbérlet?

Nem, csak 30 napos változat lesz.

Lesz az ország- vagy vármegyebérletnek felmutatóra szóló verziója is?

Nem, ezek a bérletek mindig személyre szólnak, hiszen csak az utas személyazonosító okmányszámának megadásával vásárolhatók/használhatók. Az ország- és vármegyebérletek nem átruházhatók.

Országbérlet és vármegyebérlet használatához szükséges-e a szolgáltató által kiállított bérletigazolvány?

Nem. A vármegyebérlet, illetve országbérlet eleve személyre szól, hiszen megvásárlásakor minden esetben az utas személyazonosító okmányának számát, diákok esetében pedig a diákigazolvány számát (vagy a diákigazolványon szereplő oktatási azonosító számot) kell megadni.

Érdemes megjegyezni, hogy a MÁV applikációban csak a legelső bérlet megvásárlásakor szükséges megadni a személyazonosításra szolgáló adatokat.

Más vasúti bérletekhez hasonlóan az országbérlet és a vármegyebérlet is hozzárendelhető az új típusú személyi igazolványokhoz?

Nem, az országbérlet és a vármegyebérlet elektronikus személyi igazolványhoz nem rendelhető hozzá, digitális formában csak okostelefonon lehet bemutatni azokat.

Az autóbuszvezetőnél csak be kell mutatnom az országbérletemet vagy vármegyebérletemet?

Nem, ez nem elég. Az autóbuszra való felszálláskor az autóbuszvezető közelében található készüléken be kell olvastatnod a bérleten látható kódot, majd a bérletet és az azon szereplő igazolványt is meg kell mutatnod az autóbuszvezetőnek. Ellenőrzéskor a bérletet és az igazolványt szintén meg kell majd mutatnod az ellenőrnek.

Leszállítják vagy megbírságolják azt az utast, aki nem tartja be a vármegyebérlettel vagy országbérlettel járó utazási feltételeket?

A vármegyebérlet és országbérlet nem szabályszerű felhasználása esetén az adott közlekedési társaság pótdíjat szab ki. Leszállítani csak akkor fogják az utast, ha erre a jegyvizsgálónak/ellenőrnek egyéb oka is van.

A vármegyebérletek és országbérletek érvényesek lesznek a Volánbusz mellett más helyközi buszos szolgáltatók járatain is?

Sok esetben igen, de ezt mindig érdemes ellenőrizni az utazás megkezdése előtt. A vármegyebérletek és országbérletek május elsejétől az alábbi szolgáltatók helyközi járatain lesznek érvényesek:

Fontos tudnivaló, hogy a vármegyebérleteket és országbérleteket csak használni, megvásárolni azonban nem lehet majd ezeknél a szolgáltatóknál.

Országbérlet és vármegyebérlet helyi járaton, városon belüli utazásra is érvényes?

Nem. Az új bérletek csak a helyközi közlekedési járatokon használhatók.

Amennyiben a helyközi autóbuszjáratnak vagy vonatnak a település közigazgatási határán belül több megállóhelye is van, úgy a vármegyebérletekkel és országbérletekkel e megállók között is lehet utazni. Erről részletesebben itt olvashatsz.

Városon belüli, helyi járatokra miért nem érvényes a vármegyebérlet és országbérlet?

A helyi járatokon való érvényességről a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzatoknak kell megállapodniuk az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Egyelőre nem született ilyen megállapodás.

Azokban a városokban érvényes a vármegyebérlet és az országbérlet, ahol a Volánbusz jár a helyijáratokon is?

Nem. Azokon a járatokon, amelyekre kizárólag a helyi díjszabás szerinti jeggyel, bérlettel lehet felszállni, a vármegyebérlet és országbérlet nem érvényes.

Az érintett települések és járatok a Volánbusz honlapján, ide kattintva találhatók meg.

Helyközi autóbuszjáratokon azonban a településen belüli megállók között is utazhatsz a vármegyebérlettel, illetve országbérlettel.

A BKK járatain miért nem érvényes a Pest vármegyei illetve az országbérlet?

A BKK-járatokon történő felhasználhatóságról a helyi, illetve helyközi közlekedési közszolgáltatást megrendelő szervezeteknek: a Főpolgármesteri Hivatalnak és az Építési és Közlekedési Minisztériumnak kell megállapodnia. Egyelőre nem született ilyen megállapodás.

Ugyanakkor a Volánbusz sárga buszain és a MÁV-START nem feláras vonatain a városhatáron belül is felhasználható a Pest vármegyebérlet, illetve az országbérlet is. Aki pedig az új bérlet mellett valamilyen BKK díjtermékkel (pl. Budapest-bérlettel) is rendelkezik, az a teljes útvonalon használhatja a HÉV-et, a kék buszokat és természetesen a BKK járatait is.

Budapesten belül továbbra is lehet BKK bérlettel a vonatokon, Volánbuszon utazni? Vagy ezekre már külön vármegye bérletet kell váltani?

Továbbra is lehet. A Budapest-bérlet felhasználhatóságában nem lesz változás, az továbbra is használható a MÁV-HÉV valamennyi, valamint a MÁV-START és a Volánbusz kijelölt járatain a jelenlegi gyakorlat szerint.

Ha pedig a Budapest-bérlet mellett ország- vagy az adott vármegyére érvényes bérlettel is rendelkezel, az érintett járatokon már Budapest határát átlépve is utazhatsz.

A HÉV-en hogyan lehet használni a Pest vármegyebérletet vagy az országbérletet?

Pest vármegyebérlettel, illetve országbérlettel a HÉV-vonalak alábbi szakaszain lehet utazni:

- H5: Szentendre és Békásmegyer között,

- H6: Ráckeve és Millenniumtelep között,

- H8: Gödöllő és Ilonatelep között,

- H9: Csömör és Szabadságtelep között.

Fontos tudni, hogy a fenti HÉV-vonalak Budapesten belüli szakaszain, illetve a H7 HÉV-en továbbra is csak BKK-jegyekkel és bérletekkel utazhatsz.

A vonatpótló és HÉV-pótló buszokra is érvényes a vármegyebérletem vagy országbérletem?

Természetesen, a vasúti és HÉV-jegyekhez/bérletekhez hasonlóan a pótlóbuszokra is felszállhatsz vármegyebérlettel és országbérlettel – kivéve a feláras InterCity pótlóbuszokat. A HÉV-pótló buszokra azonban ugyanaz a szabály vonatkozik, mint a HÉV-ekre, amelyeket helyettesítenek: vármegyebérlettel és országbérlettel csak Budapest közigazgatási határán kívül lehet őket használni. Ez azt jelenti, hogy Budapest felé „jövet” az első, már a főváros területén lévő megállóig, „menet” pedig az utolsó, még a főváros területén lévő megállótól érvényes csak az új bérlet.

Igénybe vehetem a vármegyebérletem vagy országbérletem feláras besorolású országos személyszállítási szolgáltatást ellátó buszon?

Igen, ezeket a járatokat az új bérletekkel távolsági kiegészítő jegy megvásárlása nélkül is igénybe veheted.

MÁK kártyám (hatósági igazolványom) van és 90 %-os kedvezményes bérletet szoktam váltani. Vehetek vármegyebérletet vagy országbérletet is?

Igen. Mindenki, aki jogosult bármilyen kedvezményes viszonylati bérlet vásárlására, az jogosult az új kedvezményes bérletek váltására is.

Számodra várhatóan az országbérlet az igazán jó megoldás, hiszen kedvezményes bérletet eddig is bármilyen viszonylatra vásárolhattál, de az országbérlettel immár viszonylati megkötés nélkül bárhova utazhatsz Magyarországon.

Van az országbérlet mellett bármi létjogosultsága a START Klub 50%-os kártyának?

Van. A START Klub 50%-os kártyához kedvezményes menetjegy bármely viszonylatban vásárolható, feláras vonatokra is – szombaton pedig még egy útitárs számára is kedvezményt biztosít. Ilyen lehetőséget sem a vármegyebérlet, sem az országbérlet nem biztosít.

A MÁV közlése szerint amennyiben havonta legalább 1 alkalommal legalább 180 kilométeres távolságra utazol oda-vissza feláras vonattal, akkor érdemes megtartanod vagy kiváltanod a START Klub kártyát még akkor is, ha mellette vármegyebérlettel vagy országbérlettel is rendelkezel.

Vármegyebérletre és országbérletre is elérhetők lesznek azok a kedvezmények, amelyek pl. a közalkalmazottaknak járó jegyekre?

Nem. Kedvezményes vármegyebérletet vagy országbérletet csak az vásárolhat, aki egyébként is jogosult a kedvezményes viszonylati bérlet megvásárlására. Így azok, akik csak jegyet válthatnak kedvezménnyel, bérletet azonban nem (pl. közalkalmazottak, levelező tagozatos diákok), kizárólag teljesárú vármegyebérletet, illetve országbérletet vásárolhatnak maguknak.

Nagycsaládos szülőként vehetek-e 90%-os jegyet, ha a gyerekeim kedvezményes országbérlettel rendelkeznek?

Igen. A nagycsaládos kedvezmény alapján a 90%-os menetjegyet az együtt utazó nagycsalád mindazon tagja megvásárolhatja, aki nem rendelkezik vármegyebérlettel vagy országbérlettel. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy ha a vármegyebérlet vagy az országbérlet csak az utazás egy részén használható, akkor az együtt utazó nagycsalád minden tagja számára meg kell vásárolni a menetjegyet is a teljes útra.

Munkába járás vármegyebérlettel és munkába járás országbérlettel - Vármegyebérlet költségtérítése és országbérlet költségtérítése

A munkahelyeden azt a tájékoztatást kaptad, hogy csak olyan bérletet számolhatok el, amelyen szerepel a kiindulási és célállomás települése, így nem válthatsz vármegyebérletet, országbérletet? De, válthatsz. A 39/2010. kormányrendelet szerint a vármegyebérlet, illetve országbérlet ára a hagyományos bérletekkel és jegyekkel egyező módon juttatható a munkába járás költségtérítéseként.

A MÁV azt javasolja, hogy egyeztess a munkáltatóddal, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a cég számára is megtakarítást jelentenek az új bérletek.

A munkahelyem fizeti a vármegyebérletemet. Ha szeretnék országbérletet, akkor azt meg kell vennem külön 18.900 forintért, vagy elég egy kiegészítő bérlet (például még egy vármegyebérlet) a meglévő vármegyebérletem mellé?

Nem elég, a vármegyebérletet ugyanis nem lehet országbérletté alakítani, kiegészíteni.

Ha a meglevő vármegyebérleted mellett országbérlettel is szeretnél rendelkezni, azt külön kell megvásárolni.

A MÁV azt javasolja, hogy egyeztess a munkáltatóddal arról, hogy a vármegyebérlet helyett országbérletet váltson a számodra. Valószínű ugyanis, hogy az állami költségtérítés révén még az országbérlet is kedvezőbb a számára, mint a korábbi megoldás, így akár abban az esetben is csökkenhetnek a költségei, ha juttatásként immár az egész országra érvényes bérletet ad neked a vármegyebérlet helyett.

A munkáltató megnevezése feltüntethető-e a bérleten vagy a számlán?

Csak a számlán. A vármegyebérlet és országbérlet személyre szóló díjtermék, azon a munkáltató neve nem tüntethető fel. A teljesárú vármegyebérletről illetve országbérletről azonban természetesen lehet számlát kérni a munkáltató nevére.

Érvényes lesz az országbérlet és vármegyebérlet kisvasutakra is?

Csak egyre: a MÁV-START üzemeltetésében lévő Balatonfenyvesi Kisvasúton, azaz Balatonfenyves és Somogyszentpál, illetve Csisztafürdő között közlekedő vonatokkal a Somogy vármegyei bérlettel és országbérlettel is lehet majd utazni. Ugyanakkor nem lesz érvényes az új bérletfajta a többi kisvasútra és a Gyermekvasútra.

Hol lehet vármegyebérletet venni? Hol lehet országbérletet váltani?

A vármegyebérletek, illetve az országbérlet az alábbi helyeken vásárolható meg:

Okostelefonon:

MÁV-START Zrt.:

pénztárakban

automatákból

GYSEV Zrt.:

jegypénztárakban

VOLÁNBUSZ Zrt.:

pénztárakban

autóbuszokon

BKK Zrt.:

ügyfélcentrumokban

pénztárakban

automatákból

A BKK kizárólag országbérletet és Pest vármegyebérletet értékesít.

Vármegyebérlet online vásárlása és országbérletet online vásárlása

A MÁV applikáció segítségével egyszerűen vásárolhatsz online vármegyebérletet vagy országbérletet. A vásárlás menetéről a MÁV videós összefoglalót is készített Android felhasználók, illetve Apple (iOS) felhasználók számára.

Címlapkép forrása: Getty Images