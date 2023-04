Rossz hírek érkeztek a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyéről

A Washington Post cikkében emlékeztet, hogy az áprilisra nem jellemző hőhullám az Ibériai-félsziget mellett Dél-Franciaországot, Észak-Afrikát is, különösképpen Marokkót sújtja.

Mika Rantanen, a Finn Meteorológiai Intézet kutatója Twitter-oldalán szemléletes ábrán mutatta be, hogy Spanyolország déli részein, valamint Észak-Afrikában a 40°C-ot is elérte a hőmérő higanyszála a napokban:

Summer is approaching in northern extratropics and with summer comes the heatwaves. Although it's still April, a major summer-like heatwave will hit Spain this week. Temperatures are forecast to rise close to 40°C which would be unprecedented for April. #AprilHeatwave