Ez nagy üzlet lehet Magyarországon is a neves üzletember szerint

Balogh Levente szerint a hazánkat sújtó szakemberhiány a Szentkirályit nem, vagy csak mérsékelten érinti: "Vannak a szokásos, kisebb-nagyobb kiesések, de olyan, hogy valamelyik ágazatunknál nincs elegendő munkaerő, nem szokott előfordulni, gyorsan le is kopogom."

Az üzletember nyilatkozott arról is, hogy miért Az álommelő névre keresztelt tévés műsorban keres asszisztenst: Azt gondolom, hogy ha meglátják a nézők, a fiatalok az egyes feladatok megoldásához milyen készségek kellenek, és megértik, hogy nem véletlenül találtuk ki őket, akkor már sikert értünk el.

Balogh beszélt a hazánkban is bevezetésre kerülő betétdíjas PET-palack rendszerről is: "Még egyszer mondom: nincs PET szemét Nyugat-Európában. Mindezt úgy érték el, hogy betétdíjas lett. Nekünk semmi újat nem kell az ügyben kitalálni, át kell venni a külföldön már évtizedek óta működő rendszert, és itthon is eltűnhet a hulladékból a palack."

Így már a PET-palack nem hulladék, hanem árucikk lesz, a betétdíjnak köszönhetően.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images