Pihenjük ki magunkat ma jól, mert a hét többi részében egy percnyi nyugtunk sem lesz

Rendkívül mozgalmas hetünk lesz, egymást érik a fontos makroadatok a héten. Jönnek inflációs adatok az eurózónából, munkaerőpiaci adatok az USA-ból, lesz hitelezési felmérés szintén Európából, valamint kamatdöntő ülést tart a két legnagyobb jegybank, a Fed és az EKB is. Ezen kívül idehaza is fontos makroadatok jönnek, nem fogunk tehát unatkozni.

Hétfőn idehaza és Európában munkaszüneti nap van, így ma még rá tudunk pihenni a holnaptól kezdődő adatdömpingre. Az amerikai ISM BMI-re azért oda kell figyelni, de ezen kívül fontos adatközlést nem várunk a tengerentúlról.

Kedden nem akárhogy kezdődik a munkahét. A KSH ismerteti az ipari termelői árak márciusi alakulását, a februári külkereskedelem részletes becslését, valamint jön a feldolgozóipari BMI is (bár ez a mutató idehaza egyre kevésbé értelmezhető). Külföldön a német kiskereskedelmi adatokkal kezdődik a közlések sorozata, ezt követi az EKB hitelezési felmérése, ami a bankokkal kapcsolatos aggodalmak miatt most különösen fontos. Jön az eurózóna inflációs adata is áprilisból, ami kétség kívül a hét egyik legfontosabb közlése.

2023. május 1-7. makronaptár Magyar makrogazdaság május 2. kedd 8:30 KSH Ipari termelői árak márc. május 2. kedd 8:30 KSH Külkereskedelem (második becslés) febr. május 2. kedd 9:00 MLBKT BMI ápr. május 2. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 4. csütörtök 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma márc. május 4. csütörtök 8:30 KSH Lakásépítési engedélyek Q1 május 5. péntek 8:30 KSH Ipar (első becslés) márc. május 5. péntek 8:30 KSH Kiskereskedelem márc. Nemzetközi makrogazdaság május 1. hétfő 16:00 USA ISM BMI feldolgozóipar ápr. május 2. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem márc. május 2. kedd 10:00 EKB Hitelezési felmérés május 2. kedd 11:00 EU Infláció ápr. május 2. kedd 16:00 USA Gyáripari megrendelések márc. május 3. szerda 11:00 EU Munkanélküliség márc. május 3. szerda 14:15 USA ADP-munkanélküliség ápr. május 3. szerda 16:00 USA ISM BMI szolgáltatószektor ápr. május 3. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés május 3. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója május 4. csütörtök 3:45 Kína Caixin BMI feldolgotóipar ápr. május 4. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem márc. május 4. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés május 4. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem márc. május 4. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója május 5. péntek 3:45 Kína Caixin BMI szolgáltatószektor ápr. május 5. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem ápr. május 5. péntek 14:30 USA Munkanélküliség (NFP) ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán idehaza nem várunk fontos közlést, de a részvénypiaci befektetők számára mégis ez lesz a hét legfontosabb napja. Ekkor tartja ugyanis kamatdöntő ülését a Fed, a magyar idő szerint este 8-kor kezdődő eseményről élőben tudósítunk. A Fed eseményét megelőzi az ISM BMI közlésének második, szolgáltatószektorra vonatkozó felvonása, és az ADP és az Eurostat által közölt munkanélküliségi adatokat is érdemes figyelni.

Csütörtökön ismét jönnek magyar makroadatok, a KSH a turisztikai szektor márciusi számait, valamint az első negyedéves lakásépítési engedélyeket ismerteti. Ekkor tartja ülését az EKB, aki azonnal reagálhat a kedden érkező inflációs adatra. Az EKB kamatdöntéséről szintén élőben jelentkezünk. Az eseményt megelőzi még egy kínai BMI és egy német külkereskedelmi adat, az amerikai kiskereskedelmi adat közlése pedig az EKB közleményének ismertetése és Christine Lagarde sajtótájékoztatója közé esik - az az óra biztosan intenzív lesz a piacokon.

Pénteken sincs vége az izgalmaknak: a KSH közli az ipari termelés márciusi, első becslését, és a márciusi kiskereskedelmi adatot - ezek a gazdaság kilátásai szempontjából kulcsfontosságú mutatók. Mégsem ez lesz a nap legfontosabb eseménye, hanem az amerikai munkanélküliségi adat közlése. Az amerikai munkaerőpiac még mindig túl feszes, így a foglalkoztatottság alakulása a monetáris politika kilátásai szempontjából rendkívül fontos, azaz heves piacmozgásokat is hozhat.

