Aggódunk, de mégsem akarunk semmit tenni a krízis közepette

Egy felmérés szerint az európaiak nagy része aggódik az éghajlatváltozás miatt, és szívesen tenne lépéseket a hatásának a csökkentésére, valamint támogatja ennek kapcsán a kormányok politikáját is, azonban saját maga már egyre kevésbé hajlandó bármit is tenni, ami érdemi lemondással járna - írja a The Guardian