Balázs Attila: "Egy automata akkor vonzó, ha legfeljebb 15 percre van gyalog"

Miközben a koronavírus-járvány felpörgette, majd a háború és az elszálló infláció lefékezte az online kereskedelmet, a magyar piacon egyre nagyobb lett a verseny. A forgalom növekedésére valószínűleg várni kell 2023 második feléig, amikor némiképp lassulhat az infláció. Az elmúlt pár évben robbanásszerűen megnőtt a csomagautomaták száma a nagyobb városokban, de még mindig a futárral történő szállítás a legnépszerűbb mód. Balázs Attilával, a GLS Hungary frissen kinevezett ügyvezetőjével beszélgettünk.

Az e-kereskedelem haszonélvezője volt a járványnak, 2022 második felétől azonban ezt a szektort is elérte a fogyasztás lassulása. Hogy alakult a tavalyi év?

Egy kicsit korábbról kezdem, hogy teljesebb képet tudjak adni. A koronavírust megelőző időszakban a csomagszállítási piacon egyenletes és kiszámítható volt a növekedési pálya, amellyel mind a kereskedők, mind a szolgáltatói szektor tudott kalkulálni. Kilengések persze voltak, de a GLS növekedése is jól tervezhető volt. A Covid azonban teljesen felforgatta ezt a világot. Az e-kereskedelmi piac szerencsés helyzetben volt, az igények olyan mértékben növekedtek, hogy nem volt kérdés: a piac bővülése hatalmas lesz, inkább azon dolgoztunk mi is, hogy az egyik napról a másikra megnövekedett igényeket ki tudjuk szolgálni. Ez úgy gondolom, sikerült, a visszajelzések is ezt támasztották alá.

Az extra csomagforgalom rákényszerített minket arra, hogy az egyébként is tervezett kapacitásbővítéseket felgyorsítsuk, ami igaz volt mind a szortírozó üzemre, a depó hálózatra és a munkavállalói létszámra.

A 2022-es évre vonatkozóan kalkuláltunk azzal, hogy az online vásárlások száma valamennyit csökkenni fog a bolti vásárlások javára, de a tavasszal elkezdődő lassulás egy kicsit bennünket is váratlanul ért. Azt nem lehetett pontosan megállapítani, hogy mennyi ebből a háború okozta sokk és mennyi járvány lecsengésének hatása, mert ekkor az inflációról, mint jelentős keresletbefolyásoló tényezőről még nem beszélhettünk. 2022 első negyedévében még azt láttuk, hogy viszonylag stabil pályán mozgott az e-kereskedelemi cégek csomagforgalma, de már érezhető volt, hogy valami történni fog és egy lassú korrekció kezdődött. A második negyedév közepétől-végétől tapasztalható volt egy erőteljesebb „lehűlés”, ami csökkentette az online vásárlók fogyasztási hajlandóságát és ami befolyásolta a teljes piac karácsonyi szezonban mutatott visszafogottabb teljesítményét. Ennek ellenére a magyar e-kereskedelem még mindig szerencsésebb helyzetben volt összevetve néhány szomszédos országban tapasztalt csökkenéssel.

Azt lehet tudni, hogy a 2022-es black friday és karácsony mennyivel volt gyengébb, mint a 2021-es?

A GLS hazai csapatával, hosszú évek alatt sokszínű háttérrel rendelkező ügyfélkört építettünk, melynek segítségével a korábbiaknál gyengébb szezonban is sikerült növekednünk.

Az a GLS-sel kapcsolatban is igaz, hogy a járvány miatt felszabaduló humánerőforrást át tudta magához csábítani?

Így van, elsősorban az operatív részleg létszámbővítése volt a fókuszban, de vettünk fel új kollégákat szinte minden osztályra. Egyik legnagyobb számban a vendéglátásból érkeztek jelentkezők, akik közül sokan hosszú távú, kiszámítható munkát kerestek és maradtak is a logisztika területén, de voltak olyanok is, akik a járvány lecsengését követően visszatértek eredeti szakmájukhoz. A futárok munkája speciális szerepet tölt be nálunk. Személyük, hozzáállásuk az egyik legfontosabb kollégává teszi őket az szolgáltatásunk egészét tekintve, hiszen velük találkoznak nap mint nap mind a szerződött partnereink, akiknek a csomagjait szállítjuk, mind pedig a címzettek, akiknek a megvásárolt termékeket kézbesítjük.

Balázs Attila 2001-ben csatlakozott a GLS jogelődjéhez üzletkötőként. Később a magyarországi értékesítési területet vezette, 2016-ban pedig kinevezték a kelet-európai régió értékesítési vezetőjének. A magyar vállalat ügyvezetését 2023 áprilisa óta látja el. Célja, hogy a GLS a meglévő erősségeit innovatív megoldások bevezetésével fejlessze tovább és továbbra is a legkedveltebb csomagszállító cég maradjon.

Mik a 2023-as várakozások?

Most azok a gazdasági prognózisok sem állnak olyan stabil lábakon, amelyekre mi is támaszkodunk, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az e-kereskedelem növekedésre van ítélve, emiatt összességében 2023-tól is fejlődést várunk a csomag volumenekben.

A verseny azonban egyre erősebb, Európa különböző országaiból és Ázsiából is folyamatosan lépnek be újabb szereplők a magyar piacra. De ha csak a szűkebb régiónkat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy például egyre több lengyel és cseh online kereskedelmi cég kezdi meg működését nálunk. Ebből is látszik, hogy magyar piacban van potenciál, de örömmel látnánk azt, hogy a magyar webshopok is elindulnak az export értékesítés irányába, hiszen a GLS nemzetközi csomagszállítási fronton is versenyképes megoldásokat tud kínálni. Itt emelném ki, hogy a GLS Hungary és a kelet-európai GLS testvérvállalatok között egyedi, speciális szolgáltatásokra is van lehetőség, így kiváló partnerei tudunk lenni az ilyen jellegű ambíciókat kereső cégeknek.

Térjünk át a szállítási módokra. A GLS nagyon felpörgette a csomagautomatáinak a telepítését. Ebben látják a jövőt?

Tavaly intenzív ütemben növeltük az automatáink számát és május elejére már elérjük az ezret, mely Magyarország legnagyobb csomag automata hálózati szolgáltatójává tesz minket. Természetesen itt nem állunk meg, idén is folytatjuk mind az automatáink, mind a csomagpontjaink számának növelését, ezzel a házhozszállítási szolgáltatás mellett ezek az opciók is egyre szélesebb körben válnak elérhetővé.

Gondolom pontra és automatába a magánvásárlók rendelnek.

Igen, jellemzően így van.

A magánvásárlók számára kényelmesebb is lehet mint egy futár, aki mondjuk megad egy 3 órás érkezési időintervallumot.

A GKID 2023-as csomaglogisztikai körkép kutatása egyértelműen megmutatja, hogy a címzettek több, mint 70%-a továbbra is a házhozszállítási szolgáltatást preferálja. Kétségtelen, hogy az automaták és a csomagpontok használata is fejlődik, de az összkép csak lassan változik, hiszen a csomagpont és az automata körülbelül 15-16 százalékon osztozik, de közülük már az automatáé a vezető szerep. A fennmaradó rész a személyes átvétel, illetve a cégek saját futárral történő szállításaiból jön ki.

Az automatáknál és a csomagpontoknál az átvevőpont közelsége az egyik fontos szempont, ami alapján dönt egy vásárló.

Ezt úgy kell érteni, hogy ha gyalog kb. 15 perc távolságra elérhető egy GLS Automata vagy GLS CsomagPont, akkor szívesen választják ezt a megoldást, de ha több, akkor már a házhoz szállítás lehet vonzóbb.

Ehhez hozzátartozik, hogy pl. a home office intézménye is velünk maradt és az otthonról dolgozóknak sok esetben a futártól történő átvétel a kényelmesebb.

Nem lehet nem észrevenni, mennyire megnőtt az automaták száma Budapesten és most nem csak a GLS berendezéseire gondolok. Van még hova terjeszkedni?

Ha a nemzetközi példákat nézzük, akkor egyértelműen igen. Lengyelországban a piacvezető szolgáltató automata száma meghaladja a 20 000-et. És bár a lengyel lakosság körülbelül a négyszerese a hazainak, mégis megmutatja, hogy milyen lefedettség szükséges az optimális működéshez. Nagyon fontos, hogy az automata hálózat úgy legyen kialakítva és fejlesztve, hogy közel legyünk a címzettekhez, hiszen a távolság az elsődleges szempont a csomag átvételének módjának kiválasztásánál.

Vidéken hogy áll a terjeszkedés?

A GLS átadópontokat, amennyire lehet, szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni, így nem csak Budapest van a fókuszban.Vidéken jelenleg is kétszer annyi automatánk van, mint a fővárosban, hiszen országos hálózatban gondolkodunk és nem 1-1 terület kiszolgálásában. Ez egy szép kihívás marad a hálózat idei fejlesztése során is, hiszen fenntartható, üzletileg eredményes működés jellemez minket és ehhez igazodik a mindenkori fejlesztéseink üteme és azok helyei is.

Hogy áll a GLS-nél az áruszállító gépjárműflotta átállítása elektromosra?

A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy látjuk, hogy a több mint 240 elektromos furgonunk és a további egyéb elektromos szállító egységeinkből álló flottánk Magyarország egyik legnagyobb méretű állománya. Megyünk tovább előre ebben a kérdésben is, bár vannak most olyan körülmények, amik nem kedveznek az elektromos autózásnak.

Nem akasztotta meg az elektromos járművekre való átállást az energiaárak megugrása?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy a lelkesedést nem erősítette, különösen, hogy az ország különböző részein nagy eltérés van az elektromos áram díjában, ami nehezíti a költségek kalkulálását. A napelemek – amelyek már jó pár depónkban termelik az áramot – segítenek csökkenteni a fenntartási költségeket, viszont a napenergia termelés hatékony időszaka a napközbeni órák, amikor is a járművek nem a depóban állnak és töltőn vannak, hanem csomagot kézbesítenek, az energiatárolás pedig jelenleg még elég költséges. De ez nem lehet akadály hosszú távon és terveink szerint folytatni szeretnénk a bővülést, mivel ez is része a GLS fenntarthatósági programnak egyéb más intézkedések mellet a környezettudatos működést megcélozva.

Fotók: Portfolio/Stiller Ákos