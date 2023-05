Janet Yellen: június elején becsődölhet Amerika

Legjobb becsléseink szerint június elejéig, de akár már június 1-jén képtelenek leszünk teljesíteni a kormány összes kötelezettségét, ha a Kongresszus nem emeli meg vagy nem függeszti fel az adósságlimitet

- írta a pénzügyminiszter egy Kevin McCarthynak, a képviselőház elnökének címzett levélben. A portál szerint Yellen figyelmeztetése valószínűleg ismét felszítja a pénzügyi világban a félelmeket, hogy az azonnali fizetésképtelenség - és az azt valószínűleg követő gazdasági zavarok - már csak hetekre lehetnek.

Yellen most szólalt meg először az államcsőddel kapcsolatos kilátásokról január óta, amikor is azt vetítette előre, hogy az „X-dátum” június elején jöhet el.

Június közepe fontos időszak az adósságplafonról szóló tárgyalások szempontjából, mivel ez a következő alkalom, amikor a kincstár pénztárába jelentős pénzbevétel érkezik. Az adófizetők ugyanis ekkor fizetik be a 2023-as évre becsült adójuk második részletét.

Levelében Yellen elismerte, hogy a kormány még képes lehet elérni a június 15-i dátumot államcsőd nélkül, de ehhez rendkívüli intézkedések bevezetésére lehet szükség.

Április 27-én a Pénzügyminisztérium számlájának záróegyenlege mintegy 296,2 milliárd dollár volt. A mérleg még néhány napig javulhat, ahogy az áprilisi adóbevételek még beérkeznek, de hamarosan fokozatos csökkenésnek indul majd az egyenleg.

A szakértők attól tartanak, hogy a nullára csökkenő egyenleg - és az azt követő államcsőd - meredek zuhanást indíthat el a piacokon, és valószínűleg azonnali recessziót okozhat, amelynek további gazdasági következményei világszerte érezhetőek lennének.

Yellen hétfői levele aggasztóbb képet mutat a helyzetről, mint amit a közelmúltban egy sor külső elemző készített, akik nem tartanak a júniusi fizetésképtelenség veszélyétől.

Az egyik ilyen frissített előrejelzés a Wrightson ICAP-tól származik, amely közelről figyeli a pénzügyminisztériumból naponta ki-be áramló összegeket. A szervezet most főleg július végére összpontosít, szerintük ekkor van a legnagyobb veszélye a nemfizetésnek. A Wrightson ICAP továbbra is 10-20%-os esélyt jósol a fizetésképtelenségre a június 15-i dátum előtt.

Michael Pugliese, a Wells Fargo vállalati és befektetési bankjának igazgatója és vezető közgazdásza kiemelte, hogy a kincstári egyenleget rendkívül nehéz biztonsággal előre jelezni. Szerinte valószínű, hogy a kincstár július végéig is kitarthat nemteljesítés nélkül.

A szakértők azt is megjegyzik, hogy még ha a kormány képes is túlélni június 15-ét, akkor is kevés az esélye annak, hogy megállapodás nélkül a nyár végéig talpon maradjon.

Hamarosan további, nagy figyelemmel kísért elemzések várhatóak a Kongresszusi Költségvetési Hivataltól (CBO) és a Bipartisan Policy Center-től, amelyek mindketten a következő hetekben teszik közzé saját becsléseiket, mivel figyelembe veszik az elmúlt adóidőszak teljes képét.

Shai Akabas, a Bipartisan Policy Center munkatársa nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az, hogy az Egyesült Államok ilyen közel kerül a fizetésképtelenséghez, nem méltó egy olyan országhoz, amelyet a pénzügyi rendszer alapkövének tartanak, és csak növeli a bizonytalanságot az amúgy is ingatag gazdaságban.

Jellen levelében felszólította a kongresszust, hogy minél hamarabb emelje meg vagy függessze fel az adósságlimitet. Megjegyezte, hogy a 2011-es adósságplafonról szóló patthelyzet miatt a Standard & Poor's hitelminősítő intézet a történelem során először leminősítette az USA adósságának besorolását, annak ellenére, hogy a politikai döntéshozók az utolsó pillanatban elhárították a fizetésképtelenség veszélyét.

Ha az utolsó pillanatig várunk az adósságlimit felfüggesztésével vagy emelésével, az komoly károkat okozhat az üzleti és fogyasztói bizalomnak, megnövelheti az adófizetők rövid távú hitelfelvételi költségeit, és negatívan befolyásolhatja az Egyesült Államok hitelminősítését"

- írta.

Címlapkép: Getty Images