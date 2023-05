Megemelte a kormány a jövő évi hiánycélt - Kijött az új konvergenciaprogram!

Az idei évi hiánycél maradt 3,9%, ahogy az idei évi átlagos inflációra mondott előrejelzés is maradt 15%-os, noha az elemzők már inkább 20%-hoz közeli átlagos értékeket vázolnak. A hivatalosan tervezettnél magasabb infláció segíthet még tovább faragni a GDP-arányos államadósság rátát is, amely a friss anyag szerint idén év végére már beférhet 70% alá (69,7% lehet), amely jövőre 66,7%-ra tovább mérséklődhet.

Arról, hogy az idei évi költségvetésben komoly kockázatok halmozódnak, amelyek a jövő évi büdzsét, mint tervezési bázist, is befolyásolják, és így a 2,5%-ra tervezett hiánycél eléréséhez kiigazítások szükségességét vetíti előre, éppen hétvégi elemzésünkben írtunk. A jelek szerint ezeket a kormány is látja, és éppen ezért is történhetett meg a jövő évi hiánycél mérsékelt emelése, hogy ezzel még beférjen a 3%-os uniós deficitkritérium alá. Az is hozzájárulhatott a jövő évi hiánycél emeléséhez, hogy a GDP-arányos kamatkiadások a tavalyi 2,8%-ról idén 3,8%-ra ugorhatnak a friss konvergenciaprogram szerint, majd jövőre 4,1%-ra növekedhetnek tovább, így az elsődleges egyenlegben még nagyobb többletet kellene elérnie a kormánynak (a 2,5%-os hiánycél tartásához) és ennek korlátait is felismerhette, így végül emelt a célon.

Az idei évi GDP-növekedési előrejelzésen továbbra sem változtatott (lefelé) a kormány, maradt 1,5%-os, amelyet jövőre a várakozások szerint 4%-ra gyorsuló növekedés követhet.

Ahogy fent említettük: a friss konvergenciaprogram szerint idén év végére már beférhet 70% alá a GDP-arányos adósságráta (69,7%), amelyhez olyan paramétereket társít a program, hogy a GDP-növekedés valóban eléri az 1,5%-ot (a piaci előrejelzések ennél pesszimistábbak), az államháztartás elsődleges egyenlege csak 0,1%-os deficitet produkál, amely mellett 3,8%-os lesz a kamatkiadás, így a teljes deficit 3,9%-on "megáll", az infláció pedig tényleg "csak" 15% lesz éves átlagban (a piaci előrejelzések ennél jellemzően jóval magasabb inflációs rátát vázolnak idénre).

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az egy évvel ezelőtt beadott konvergenciaprogramhoz képest mely területeken milyen mértékű változások történtek a hivatalos előrejelzésekben, igaz menetközben például az idei évi deficitcélt már megemelte a kormány 3,5%-ról 3,9%-ra, így az már nem újdonság, viszont a jövő évi és a 2025-ös deficitcél megemelése annak számít.

