Jerome Powell a Fed kamatdöntése után: Jelenleg úgy látjuk, hogy nem lesz idén kamatcsökkentés

A Bizottságnak van egy elképzelése, hogy az infláció csökkenni fog, de ez időbe telik. Ha beválik az ezzel kapcsolatos előrejelzésünk, akkor nem várható kamatcsökkentés idén - válaszolta meg a kérdést. Elmondta Powell azt is, hogy vannak másfajta előrejelzések, amely szerint szükséges lehet kamatcsökkentés az év végén, de a Fed jelenleg nem így számol.

Ez volt a mai esemény egyik legfontosabb üzenete,

Powell először nem is válaszolta meg, csak az újságírói visszakérdezésre.

A piac most azt árazza, hogy novemberben és decemberben 25 bázispontos kamatvágás mellett dönthet, a jegybankelnök most ezzel kissé mérsékelte ezeket a várakozásokat - ez látszik a dollár erősödésén és a piacok visszaesésén is. Hozzá kell tenni persze, hogy minden jelenlegi előrejelzést óriási bizonytalanság övez, és Powellnek most nem is nagyon volt lehetősége mást mondani, mert az verbális lazítással ért volna fel.