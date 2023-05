A kormány átírja a nyugdíjszabályokat is a költségvetés likviditása miatt

A Pénzügyminisztérium egy salátatörvény-tervezetét tett közzé, melyben számos nyugdíjszabályt írnak át, hogy a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályozást egyszerűsítsék, a központi költségvetés likviditását erősítsék, valamint a költségvetési támogatások nyújtását ellenőrizhetőbbé tegyék. A PM szerint a lépés befolyásolja a Nyugdíjbiztosítási Alap védelmét, szélesíti a Magyar Államkincstár által vezetendő számlatulajdonosok körét, így pedig statisztikailag javít a Kincstári Egységes Számla egyenlegén is. A tárca a közpénzek védelme érdekében több javaslatot is megfogalmazott a költségvetési támogatások átláthatóságának biztosítására.

Hosszú, 13 oldalas törvénymódosítási tervezetet tett közzé a kormány. A Pénzügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat egyszerre terjed ki a nyugdíjszabályok módosítására, de tartalmaz passzusokat arra vonatkozóan is, hogy állami intézményeknek, önkormányzati szerveknek hol kell számlát vezetniük. Sőt, még a monitoring szabályokba is belenyúlnak.

Sorban haladva az első fontos módosítás, amelyet a Varga Mihály vezette tárca eszközöl, hogy a magyarországi öregségi nyugdíjbiztosításról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező magyar állampolgárok és az EU-tagállamokban székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetek társadalombiztosítási rendszerében biztosítási időt szerzett magyar állampolgárok és uniós polgárok nyugdíjellátásra való jogosultságát érinti.

A módosítás szerint az EU-tagállamban székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerében szerzett biztosítási idő az öregségi nyugdíjjogosultság szempontjából szolgálati időnek számítható be. Ez akkor érvényes, ha az adott időszak más jogcímen nem ismerhető el szolgálati időnek, ha a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló uniós rendeletek alkalmazása során az időszakot nem veszik figyelembe, és ha az igénylő a magyar nyugdíjrendszerben legalább egy év szolgálati időt szerzett. A módosítás azt is rögzíti, hogy a biztosítási idők igazolására a nemzetközi szervezet által kiállított dokumentumokat kell használni.

Az így igazolt külföldi munkaviszony az özvegyi nyugdíjellátás számításába is bele kell venni a jogosultsági idő számításánál.

Más változás is van az özvegyi nyugdíjnál

Ha az özvegyi nyugdíjat a halál évét követő kezdő időponttól állapítják meg vagy megváltoztatják, akkor az özvegyi nyugdíj összegét az elhunyt személy saját jogú nyugellátásának összegéből kell kiszámítani, amelyet a halál évét megelőző év december 31-én megillett vagy megilletett volna.

Az özvegyi juttatást egyébként emelni kell a kezdő időpont naptári évére járó nyugdíjemelések mértékével.

Ha az özvegyi nyugdíjat ideiglenesen állapítják meg, akkor azt a szabályok szerint kell meghatározni, és az időközi nyugdíjemelések mértékével kell emelni. Ha a jogosultnak korábban már állapítottak meg azonos mértékű özvegyi nyugdíjat, akkor a mértéket az előző özvegyi nyugdíj összegének időközi nyugdíjemeléssel emelt összegében kell meghatározni.

Azt is tisztázza a szabályozás, hogy ha a jogszerző 1998. január 1-je előtt hal meg, akkor a saját jogú nyugellátást az özvegyi nyugdíjjal együtt kell folyósítani, és az özvegyi nyugdíj összegét a kormány rendeletében meghatározott összeghatárig kell figyelembe venni.

Ha az özvegyi nyugdíj összege a saját jogú nyugellátással kiegészítve kedvezőbb az özvegy számára, akkor azt a saját jogú nyugellátással kell kiegészíteni.

Az özvegyi nyugdíjak esetében egy technikai módosítás is bekerülhet a törvénybe: az már eddig is szabály volt, hogy a jogosult halálát követően jogalap nélkül átutalt ellátás összegét vissza kell fizetni. Most azonban, a PM tervezete tisztázná, hogy annak kell visszautalnia a tételt, akinek azon számla felett van rendelkezésre, amelyre az ellátást folyósították. Ha nincs rendelkezésre jogosult személy, akkor a pénzforgalmi szolgáltatónak kell visszatérítenie az összeget, a fizetési számla terhére megtörténő visszautalással, saját hitelkövetelése vagy annak kamata kiegyenlítésére fordítással vagy ha az összeget a jogosult halála után terhelték meg a számlával.

Még közbeszerzési szabályokat is módosítanak

Bekerült a tervezetbe egy, az egészségügyi szolgáltatók ingatlanüzemeltetési feladatainak átadását egyértelműsítő tétel is. Az ilyen feladatokat ugyanis az intézmények átadhatják a kormány rendeletében kijelölt központi beszerző szervezetnek.

Ha az ingatlanüzemeltetést átadja egy kórház, vagy rendelőintézet, akkor a központi beszerző szervezet meghatározott összeget kap a feladatok elvégzéséért az egészségbiztosítás finanszírozásából. A forrásmeghatározásról az egészségbiztosításért felelős és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kell elvégezni, és dönthetnek arról is, hogy a meghatározott mérték túlléphető, és a fenntartó jóváhagyása nem szükséges.

Változik az önkormányzatok hitelfelvételi szabálya

A 2011. évi CXCIV. törvény módosításokat vezetett be az önkormányzatok adósságkezelési és fejlesztési ügyleteire vonatkozóan Magyarországon, amelyeket a Varga Mihály vezette tárca most egy kicsit tovább csavarna.

A törvény hatálya alá tartozó önkormányzatoknak ugyanis nincs szükségük a kormány hozzájárulására a kötelező kezesség-, garanciavállalásokhoz, a lejáró adósságok kezeléséhez és az EU-támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó ügyletekhez. Maradnak azok a mérőszámok, amelyek szerint az önkormányzatok 20%-os saját bevételhatárig, de legfeljebb 10 millió forintig köthetnek adósságot keletkeztető ügyleteket fejlesztési célokra. A hitelezett projekt összege viszont a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzatesetében a 20 millió forintot nem haladhatja meg a teljes összeg.

Viszont változás jön a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok hitelfelvételénél, ugyanis itt szükséges a kormányzati engedély.

A kormány hozzájárulása szükséges az adósságot keletkeztető ügyletekhez, amelyek az önkormányzatok kötelező feladatait ellátják, itt a szerződések megkötése előtt kell a kérelmet benyújtani. A kormányzat megtagadhatja a hozzájárulást, ha az ügylet nem szükséges kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, vagy ha az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság képes az ügylet nélkül is megvalósítani a fejlesztést, vagy ha a fejlesztés pénzügyileg nem kellően előkészített, és a létrehozandó kapacitás jövőbeli működtetése nem kellően alátámasztott.

Változnak az állami támogatási szabályok is

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításait tartalmazza az adatok gépi úton történő biztosításáról és a támogatási döntések rögzítéséről. A tervezet kimondja, hogy az emberi beavatkozást minimálisra kell csökkenteni a kérelmek elbírálásánál.

A támogatási döntésekhez kapcsolódó adatokat a támogatóknak vagy támogatóiknak kell rögzíteniük a monitoringrendszerben, és a hiányzó adatok miatt bírságokat lehet kiszabni. A törvény továbbá pontosítja az adatokat, amelyeket a támogatási igényhez kapcsolódóan rögzíteni kell.

A magyar államháztartási törvény állami pénzügyekkel és a bankszámlákkal kapcsolatos passzusait is módosítják: az államháztartási törvény előírja, hogy a kincstárnak vezetnie kell fizetési számlákat azok számára, akik a törvényben felsorolt intézményekhez tartoznak, például a területi fejlesztési tanácsokhoz, a vármegyei önkormányzatokhoz és az állami tulajdonú gazdasági társaságokhoz.

Így kincstári számlát kell vezessen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, az MNV Zrt., a Diákhitel Központ Zrt. és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság is. Fontos, hogy a nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerveknek kötelességük kincstári számlát nyitni és arra átutalni azokat az összegeket, amelyeket eddig más pénzintézetnél tartottak. Utóbbira a határidő 2023. október 15.

A PM általános indoklása szerint a Magyar Államkincstár által vezetendő számlatulajdonosok körének kibővítése javítja a Kincstári Egységes Számla pénzforgalmi likviditását is. Ez technikailag az a számla, amelyen a kormányzat likvid tartalékai vannak.

Azt is rendezik, hogy a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint a felmentéssel rendelkező kincstári körön kívüli számlatulajdonos kivételével – hitelintézetnél forintban vezetett fizetési számlával – az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla kivételével –, értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, értékpapírt nem vásárolhatnak.

A salátatörvény társadalmi egyeztetésére még egy hét áll rendelkezésre, május 10-ig várja a Pénzügyminisztérium a véleményeket, javaslatokat.

