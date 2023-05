Concorde: oda kell figyelni, milyen banki részvényt veszünk

Jó üzletet köthetett a JP Morgan azzal, hogy felvásárolta a First Republic Bankot, és úgy tűnik, hogy nagyrészt sikerült megnyugtatni a betéteseket a márciusi bankpánik után, azt azonban érdemes figyelni, hogy milyen pénzintézet papírjaiba tesszük a pénzünket – mondta el Le Phuong Hai Thanh , a Concorde elemzési üzletágvezetője a Porfolio Checklist május 3-i adásában

A hét elején derült ki, hogy a JPMorgan Chase veszi meg a First Republic Bank döntő részét, miután egyértelmű vált, hogy a pénzintézet menthetetlen állapotba került. A bank működési nehézségei még márciusban váltak nyilvánvalóvá, két másik bank, a Silicon Valley és a Signature összeomlása idején.

Ezt követően nagy amerikai bankok dobtak neki mentőövet, de ez nem volt elég, néhány hónap alatt ugyanis mintegy 100 milliárd dollárnyi betét áramlott ki a bankból.

A First Republic nagyjából 170-200 milliárd dollárnyi betétállománnyal rendelkezett, a kiáramlás mértékével kapcsolatabn Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletágvezetője a Porfolio Checklist május 3-i adásában, elmondta:

Nincs az a bank, amelyik egy ilyen szintű kiáramlást elvisel.

Jó üzlet?

A szakértő hozzátette: a JPMorgan-felvásárlás elsődleges célja a kockázat-semlegesítés volt. Nagyon fontos ugyanis, hogy a bizalom a bankrendszer iránt megmaradjon. A JPMorgan nagyjából 10 milliárd dollárt fizetett a First Republic-ért. Ez a jövedelmezőséget tekintve reális ár is lehet, de emellett fontos, hogy a bank állami garanciát is kapott a megvásárolt portfólió 80-90 százalékára, vagyis ha valami baj történik később, akkor kap segítséget.

A mostani felvásárlás

talán az utórezgése a márciusi bankpániknak.

- véli Le Phuong Hai Thanh, aki szerint sikerült megnyugtatni a betéteseket, azonban a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatban még vannak aggodalmak. Ez is inkább a kisebb bankokat érinti, ugyanis a portfóliójuk mintegy 30 százalékát teszik ki az ilyen jellegű hitelek, míg a nagyobb bankoknál ez csak 6,5 százalék.

Fontosak az árfolyamok is

Ezeken felül további kockázat, hogy a részvényárfolyamok is vissza tudnak hatni a bank megítélésére, tehát ha esik egy bankpapír ára, az kérdéseket vethet fel a betétesekben. Ráadásul, ha egy pénzintézet tőkét szeretne bevonni, akkor egy alacsonyabb részvényárfolyam mellett ez is drágábbá válik.

S bár az idei tapasztalatok alapján úgy néz ki, hogy a betétesek viszonylagos biztonságban vannak, a részvényesekre ez nem igaz, ők minden pénzüket elbukhatják.

A szakember elmondta: ez figyelmeztető jel lehet a bankrészvény-tulajdonosok számára, jól meg kell választani az ilyen típusú eszközöket, befektetéseket.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Portfolio Checklist május 3-i adásában a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Címlapkép: Getty Images