Orbán Viktor: "Az oroszok nem fogják tétlenül nézni, hogy megölik az elnöküket"

A jövő évi költségvetés is "háborús költségvetés" lesz, de igyekszünk a családi intézkedéseket megtartani. Az oroszoktól érkező energiánál, amit az MVM hoz be, van egy csúszóhatás, a tőzsdei árakhoz kötve van az energia ára, de csak 2 hónapos csúszással követik le a tőzsdei árat. Most az árak jobban néznek ki, mint korábban, de tartani kell attól, hogy ahogy közeledünk majd a fűtési szezonhoz, ahogy megkezdődik a tárolók feltöltése, nem biztos, hogy lesz elég gáz a tárolók feltöltéséhez Európában. Magyarországon ezt is megoldjuk majd - mondja Orbán Viktor.