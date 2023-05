Vérszegényen teljesít a magyar ipar - egyre biztosabb, hogy kitart a technikai recesszió

Az előző hónaphoz képest szerény, mindössze 0,2%-os növekedést mutatott az ipari termelés volumene márciusban. A kis mértékű emelkedés nem volt elegendő arra, hogy az elmúlt egy év szerény teljesítményét ellensúlyozza, így éves alapon 4 százalékos esést jelentett a KSH.

Az ipari termelés trendje tavaly ősszel váltott mérsékelt emelkedésből enyhe esésbe. A fő ok az energiaválság lehet, a cégek jelentős része ekkor szembesült az új energiaszerződéseikben a jelentős költségemelkedéssel. Nem segít az exportorientált szektor helyzetén az sem, hogy az európai ipari konjunktúra szintén gyenge.

A első negyedév teljesítménye a márciusi kis emelkedéssel együtt is igen gyenge, számításaink szerint az előző negyedévhez képest mintegy 3, az egy évvel korábbihoz képest csaknem 4%-os az ipari termelési volumen csökkenése. Bár a volumenadatok nem feleltethetők meg a hozzáadott érték alapú változásnak, de így szinte biztosan kijelenthetjük, hogy az ipar az első negyedévben negatívan járult hozzá a gazdasági növekedéshez (negyedéves és éves bázison egyaránt), ez pedig növeli az esélyét annak, hogy a magyar gazdaság az idei első három hónapban is technikai recesszióban maradt. Annál is inkább, mivel eközben a kiskereskedelmi forgalom (szintén ma megjelent) adatai arról tanúskodnak, hogy a háztartások fogyasztása is zsugorodhatott az első negyedévben.

Azt már csak kötelességszerűen jegyezzük meg, hogy a feldolgozóipar egekben lévő konjunktúramutatója, a beszerzésimenedzser-index újra fals képet mutatott az ipar valódi teljesítményéről.

