Gyorshajtás-ügy: jó hír érkezett az autósoknak

Nemrég szigorítottak a gyorshajtás szabályain, az új rendszerben már minimális sebességtúllépés esetén is büntethetnek - most azonban kiderült, hogy csak akkor lehet a minimális sebességtúllépésért bírságra számítani, ha megállítja a sofőrt a rendőr.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy technikai módosításnak köszönhetően májustól szigorúbban szankcionálhatja a rendőrség a gyorshajtókat, az új rendszer alapján már a legkisebb sebességtúllépésért is bírságot kaphatnak a megengedett sebességet túllépő sofőrök.

Friss fejleményként kiderült, hogy a minimális sebességtúllépésért csak akkor jár büntetés, ha megállítja a sofőrt a rendőr.

"A telepített traffipaxoknál, vagy a mozgó sebességmérőknél még elvileg megmaradt az a szabály, hogy bizonyos mértékű sebesség-túllépésig nem kell számítani bírságra" - írja a Hirado.hu. Szigorú büntetésre akkor kell tehát számítani, ha a kocsit a rendőr állítja meg - a telepített vagy mozgó traffipaxoknál viszont továbbra is él az úgynevezett ráhagyásos gyakorlat, vagyis száz kilométer per óráig plusz tizenöt, száz felett plusz húsz kilométer per óráig nem büntetnek.

A gyorshajtásért kiszabható pénzbírság alsó határa 30 ezer forint, de extrém esetben akár 300 ezer forintra is bírságolhatják a sofőrt.

Címlapkép: Jordan Siemens via Getty Images