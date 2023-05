Megérkezett a meleg tavasz: megdőlt az idei melegrekord

Az Országos Meteorológiai Szolgálat számolt be arról, hogy megdőlt az idei melegrekord Kémes térségében, Baranya vármegyében.

Az OMSZ Facebook-oldalán jelezte, hogy megdölt az idei melegrekord, miután Baranya vármegyében, Kémes térségében 27 Celsius-fokos maximum-hőmérsékletet mértek a nap folyamán.

Az OMSZ előrejelzése szerint vasárnap este észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, de a déli, délnyugati tájakon reggelig erősen felhős marad az ég, ott továbbra is előfordulhat eső, zápor, zivatar. Másutt kisebb-nagyobb körzetekben alacsonyszintű felhőzet képződik. Az északi, északkeleti szél több helyen lesz élénk, illetve az Alföld északi részén erős, a legerősebb lökések elérhetik a 60-65 kilométer per órát is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között várható.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images