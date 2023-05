Beszédet mondott Vilmos herceg, II. Erzsébetre emlékezett

Vasárnap éjjel véget ért a brit uralkodó koronázását ünneplő rendezvénysorozat. III. Károlynak több híresség is üzent, emellett világsztárok adtak koncertet a windsori kastély parkjában. A trónörökös, Vilmos beszéddel köszöntötte apját, az uralkodót, és kijelentette: II. Erzsébet büszke lenne III. Károlyra. Hétfőre munkaszüneti napot hirdettek az Egyesült Királyságban, amelyről egy felmérés nemrég kimutatta, népszerűbb, mint maga a koronázás.

Véget ért az ünnepségsorozat

Világsztárokat felvonultató szuperkoncerttel ért véget vasárnap éjjel a brit uralkodó koronázását ünneplő rendezvénysorozat. A kétórás koncertet, amelyet száznál több országban közvetítettek, a legnagyobb és legősibb brit királyi rezidencia,

a London nyugati határában emelkedő windsori kastély hatalmas parkjában tartották húszezer néző jelenlétében.

A közönséget a BBC brit közszolgálati médiatársaság által szervezett országos sorshúzáson választották ki. III. Károly királyt és feleségét, Kamilla királynét 2300 vendég, köztük kilencven államfő jelenlétében szombaton koronázta meg Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában.

III. Károly édesanyja, II. Erzsébet királynő hosszas betegeskedés után tavaly szeptember 8-án, skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában hunyt el. Halálának pillanata óta Károly addigi trónörökös az Egyesült Királyság és tizennégy további nemzetközösségi ország uralkodója.

A vasárnap esti koronázási szuperkoncerten, amelyet a BBC rendezett, állított színpadra és közvetített, mások mellett fellépett a Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Olly Murs, Freya Ridings, Alexis Ffrench, Lang Lang, Nicole Scherzinger és Tiwa Savage.

A Take That - amelynek eredeti tagjai közül Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen lépett fel vasárnap - négy éve először jelent meg élő koncerten.

Eddig példátlan, egyszeri közös fellépésre összeálltak a brit Királyi Balett, a Királyi Operaház, a Royal Shakespeare Company, a Királyi Zenekollégium és a Királyi Művészeti Kollégium társulatai is. Fellépett emellett egy 300 fős kórus, amely szintén kizárólag erre az alkalomra állt össze, és amelyben különböző szakmai és társadalmi közösségek tagjaiból verbuválódott énekegyüttesek tagjai kaptak helyet. A nagyszabású showműsorban egy rövid, de hatalmas sikert arató tréfás jelenet erejéig feltűnt a Muppet Show két sztárja, Kermit és Miss Piggy is.

Videófelvételekről köszöntötte az uralkodót és hitvesét Joan Collins, Pierce Brosnan, Tracey Emin, Sir Tom Jones és Tom Cruise. Cruise, a Top Gun-filmek főszereplője a tavaly bemutatott Top Gun: Maverick című Top Gun-folytatásban is szereplő, P-51 Mustang típusú repülőgépének pilótafülkéjéből, repülés közben üzente III. Károlynak, hogy "Felség, bármikor csatlakozhat hozzám kísérőpilótaként". Tom Cruise üzenete arra utalt, hogy Károly fiatalkorában a brit királyi légierő és a haditengerészet kötelékében is szolgált.

A műsor közben színpadra lépett Vilmos trónörökös, walesi herceg, III. Károly király és első felesége, a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia is, aki beszéddel köszöntötte édesapját.

Ahogy a nagymamám mondta, amikor megkoronázták, a koronázások a jövőre vonatkozó reményeink kinyilvánítása. És tudom, hogy ott van fent, szeretettel tartja rajtunk a szemét, és nagyon büszke anya lenne

- emlékezett meg néhai nagyanyjáról, II. Erzsébet királynőről Vilmos herceg.

Vilmos tisztelettel adózott apja szolgálata előtt és mások előtt, akik szolgálatot teljesítenek, beleértve a tanárokat és a kórházi dolgozókat, akik közül sokan sztrájkoltak az elmúlt hónapokban - írta a Reuters.

A herceg rövid beszédében elkötelezte magát "a király, az ország és a Nemzetközösség" szolgálata mellett.

A vasárnap éjszakában nyúló koncerttel véget ért a nagyszabású koronázási rendezvénysorozat. Az ünnepi események fő elemei közé tartozott a Nagy Koronázási Ebédek (Coronation Big Lunches) nevű hatalmas össznépi utcabálsorozat, amelyet a helyi lakóközösségek szerveztek többmilliós részvétellel.

Hivatalos becslések szerint országszerte több mint 50 ezer utcabálon ünnepelték az uralkodó és felesége koronázását.

Hétfőre a brit kormány soron kívüli munkaszünetet hirdetett, és ez a nap a meghirdetett célok szerint a jótékonykodásé, a helyi közösségek érdekében vállalt önkéntes jószolgálati tevékenységeké lesz, The Big Help Out címmel.

Nem osztatlan az öröm

A YouGov pénteken ismertetett, 3394 brit felnőtt bevonásával elvégzett vizsgálatában a résztvevők

37 százaléka mondta azt, hogy nagyobb várakozással tekint a hosszú hétvége, mint a koronázási ceremónia elé,

és csak 25 százalék örül jobban az uralkodó koronázásának, mint a hétfői munkaszünetnek. A válaszadók 34 százaléka úgy nyilatkozott, hogy egyik sem izgatja különösebben.A III. Károly koronázási ceremóniája elé időzített felmérés szerint országos átlagban a britek 31 százaléka szeretné, ha népszavazáson lehetne dönteni arról, hogy hazájának államformája továbbra is monarchia legyen-e. A válaszadók 52 százaléka szerint erre nincs szükség, 17 százalék nem adott egyértelmű választ.

A YouGov az eredmények ismertetéséhez fűzött kommentárjában kiemeli, hogy jóllehet a többség továbbra is ellenzi a királyság jövőjéről szóló referendum kiírását,

a népszavazás híveinek aránya azonban tavaly szeptember óta 9 százalékponttal emelkedett.

A legfiatalabb, 18-24 év közötti felnőtt korosztályban ráadásul relatív többségben vannak azok, akik pártolnák a népszavazást erről a kérdésről: e csoportban 41 százalék mondta szükségesnek a királyság intézményéről szóló referendumot.

III. Károly alatt pedig tovább csökkenhet a korona alá tartozó országok száma, két ország is dolgozik azon, hogy köztársasággá váljon.

Címlapkép forrása: Stefan Rousseau-Pool/Getty Images