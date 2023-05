Jó hír érkezett az autósoknak a kutakon

Szerdán újabb üzemanyagár változás jön, írja a holtankoljak.hu - a hét közepén ismét jelentős mértékben csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

A héten szerdán jelentősen csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is: a benzin esetében bruttó 15 forint lesz a csökkenés mértéke, míg a gázolajért a kutaknak bruttó 10 forinttal kell kevesebbet fizetniük. Az aktuális kiskereskedelmi átlagárakat figyelembe véve a hét közepén az alábbi árakra számíthatunk a kutakon:

95-ös benzin : 555 Ft/liter

: 555 Ft/liter Gázolaj: 543 Ft/liter

Az elmúlt 3 hétben folyamatosan csökken a hazai üzemanyagok ára, április 19-e óta a benzin közel 60 forinttal kerül kevesebbe, míg a gázolaj ára bruttó 50 forinttal csökkent.

A tavaly évközben látott 800 forint feletti beszerzési áraktól pedig elképesztően messze járunk már.

A hazai üzemanyapiac helyzetéről és a várható kilátásokról egy részletes elemzés keretein belül nemrég foglalkoztunk Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnökének közreműködésével, az elemzést itt lehet elolvasni. Ezt követően megszólalt a témában Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője is - bár most éppen csökken az üzemanyag kereskedelmi ára, a szakember szerint hosszú távon emelkedés várható, és a gázolaj benzinnel szembeni kedvezőbb ára is csak átmeneti lehet.

Ezután egy kormányinfón is szó esett az üzemanyagpiacról, Gulyás Gergely közlése szerint

A KORMÁNY ASZTALÁN JELENLEG NINCS ELŐTERJESZTÉS ÚJABB BENZINÁR-STOP KAPCSÁN,

azonban Gulyás azt is elmondta, hogy "kizárni semmit nem lehet." Szerinte meg kell várni, hogy alakulnak az üzemanyagárak, ugynis amikor bevezették a benzinárstopot, akkor a jelenleginél jóval magasabb volt a piaci ár. A miniszter szerint ha ismét emelkednek az üzemanyagárak, akkor elkezdhetnek tárgyalni egy újabb lépésről.

