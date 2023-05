Kifakadtak a magyar nyugdíjasok: az infláció már elvitte az emelést

A 27 százalékos nyugdíjas infláció már elvitte az év eleji 15 százalékos emelést és a 13. havi ellátást is – mondta a Népszavának a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) elnöke. A szervezet év közi emelést szeretne, ennek érdekében levélben keresték meg a kormányt, arra azonban azóta sem kaptak választ.

Április közepén küldött levelet a NYUSZET elnöke Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, arra azonban Juhász László elmondása szerint azóta sem kaptak választ. Azt szeretnék elérni, hogy a januári 15 százalékos emelés után már év közben újra növeljék a nyugdíjakat, ugyanis az infláció „megette” az emelést. Juhász szerint, ha a kormány a következő napokban sem reagál a felvetésükre, akkor személyesen Orbán Viktor miniszterelnökhöz, az Idősek Tanácsa elnökéhez fordul.

Korábban a NYUSZET sürgősen minimum 5 százalékos, visszamenőleges, évközi nyugdíjemelést szorgalmazott ahhoz, hogy legalább a vásárlóértékét megőrizze az ellátás. A kormány erre az évre 15 százalékos inflációval számolt, ehhez igazította a januári, kötelező emelést is, ezzel szemben a valós infláció 18-20 százalék körül lesz az év egészében szerintük. Juhász László felhívta a figyelmet arra is: a nyugdíjas infláció magasabb, mint az átlagos, hiszen az idősek, főleg az alacsony nyugdíjból élők, pénzük nagyobb részét a bőven az átlagos infláció fölött emelkedő élelmiszerekre, gyógyszerekre költik.

Így jön ki, hogy a nyugdíjas infláció átlagosan 27 százalék körül volt az év első három hónapjában. Ez pedig magasan a januári 15 százalékos nyugdíjemelés fölött van, hiszen majdnem a duplája, és az egyenlítésre a 13. havi nyugdíj sem volt képes – mondta a Népszavának Juhász. Ez utóbbi ugyanis nem emelés, hanem egyszeri juttatás, tehát nem is lehet emelésnek számítani, de ha mégis megtennék, akkor is az látszik, hogy az egy összegben kapott plusz ellátás egy hónapra elosztva 8,3 százalékos többletet jelent. A 15 százalékos januári emeléshez hozzáadva így is csak 23,3 százalékos a plusz, szemben a 27 százalékos nyugdíjas inflációval.

