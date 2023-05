Megérkezett a nagy bejelentés a rezsitámogatásról!

Idén egész évben, így télen is megmarad a rezsitámogatás - közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter Facebook-videóban hétfőn.

Jövő télen a tárcavezető szerint biztosan lesz elég gáz, mivel enyhe tél volt, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje, miközben Magyarországnak kifejezetten nagy tárolókapacitása van. Az ellátást pedig a meglévő szerződések is biztosítják - mondta.

Egész Európának és Magyarországnak szerencséje volt az enyhe téllel.

Egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik

- fogalmazott, hozzátéve: ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10 százalékát tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre, a fogyasztás 20 százalékára emelték miközben a fogyasztás is csökkent.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

az atomenergiára szüksége van Magyarországnak.

Megbízhatóan, biztonságosan működik a Paks 1, és folytatják a Paks 2-t, mondta el ezzel kapcsolatban Lantos. Az atomenergia olyan energiahordozó, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása nulla, ezzel lehet teljesíteni a klímapolitikai vállalásokat, fogalmazott a miniszter.

Lantos Csaba kitért arra, hogy a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia. Már most 4500 megawatt fölött van a telepített naperőműkapacitás, ez kétharmada az ország átlagos elektromos-áram fogyasztásának. Kiemelte: vannak olyan negyedórák, amikor Pakssal együtt kizárólag szén-dioxid mentesen előállított árammal tudják táplálni a hálózatot. Április végén többször is megdőlt a napenergia-termelési rekord Magyarországon, ezzel összefüggően a megújuló/tiszta források aránya és az országos áramexport nagysága is új csúcsra emelkedett.

Ezenkívül lesz -, ha nem is sok - valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is. Amit a földből, mint földhő, ki lehet szedni, és hasznosítani, arra már vannak jó tapasztalatok, ugyanakkor ezt tovább kell folytatni, itt még rengeteg tartalék van. Lantos Csaba szerint fel kell még használni a biogázt, biomasszát és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsó sorban a létező fosszilis energiahordozók - kőolaj, földgáz - termelését is még valamelyest lehet fokozni.

Ezek mind olyan energiahordozók, energiatermelés, amit itthon tudunk előállítani, és ezzel az energiafüggetlenségünket tudjuk szolgálni

- mondta.

Elismerte, hogy van probléma a víziközmű-hálózattal, amire erőforrásokat kell fordítani, hogy felújítsák az öreg csöveket. Ismertette: a kormány jelentős víziközmű-felújítási programot tervez, a tízéves programban jelentős összeg áll majd rendelkezésre a legkritikusabb hálózati elemek cseréjére.

A lakossági rezsitámogatás most bejelentett, év végig történő kitolása előtt nemég június 30-ig meghosszabbították a hazai kis-és középvállalatoknak is a rezsitámogatást nyújtó pályázatot, ez egyébként április végével kifutott volna.

A Pénzügyminisztérium márciusi adatai szerint február végén 1525 milliárd forint volt az államháztartás hiánya, ami ez az egész évre tervezett összeg 44 százaléka. Ebből az összegből közel 560 milliárd forintot magyaráznak a rezsitámogatásokkal kapcsolatos kiadások - viszont ebben annak is szerepe van, hogy a tavaly méregdrágán, 350 eurós áron betárolt gázt használja az ország, miközben a mostani árszint már 30-40 euró között mozog, ami javíthat az egyenlegen.

A holland TTF gáztőzsdén jegyzett gázár alakulása, forrás: tradingeconomics

Címlapkép: Getty Images