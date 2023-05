Véleményt mondott Warren Buffett a mesterséges intelligenciáról

Szombaton tartotta éves részvényesi közgyűlését a Berkshire Hathaway, melyen felszólalt Warren Buffett elnök-vezérigazgató és Charlie Munger alelnök is.

A The Motley Fool cikkében megjegyzi, hogy a közgyűlésen szó esett a mesterséges intelligenciáról is, mellyel szemben ugyan óvatosságra intettek, ugyanakkor beszéltek az abban rejlő lehetőségekről is, arról, hogy hogyan tudná segíteni a Berkshire jövőjét.

Charlie Munger alelnök arról beszélt, hogy a technológiával foglalkozó kínai cégekbe, mint például az Alibabába vagy a BYD elektromosautó-gyártóba érdemes befektetni, hiszen pozitívak a tapasztalatok. Kiemelte, hogy a robotika egyre nagyobbat fog hasítani, ugyanakkor szkepticizmusát fejezte ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban:

Magyarán, Munger látja a robotika hatását a gyártásra, de a kockázatok miatt óvatosságra inti a befektetőket, ami a mesterséges intelligenciára épülő vállalatok részvényeibe való befektetést illeti.

Warren Buffett meglátása szerint bár a mesterséges intelligencia sok potenciált rejt, mégsem veheti fel a versenyt az emberi kreativitással. Hozzátette azt is, hogy bár egyes dolgokat az ember jó szándékkal talál fel, hogy valami hasznosat alkosson, az akár teljességgel a visszájára sülhet el, ahogy történt az az atombombával is. Buffett ugyanakkor leszögezte, hogy ezzel nem arra célzott, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése, használata hasonlóan alakulna, mint az atombombáé.

A Motley Fool emlékeztet, hogy a Berkshire Hathaway mindig is az olyan klasszikus vállalkozásokra épített, mint a biztosítótársaságok vagy vasutak, azonban az Apple-be való befektetése mára a Berkshire részvényportfóliójának 46%-át teszi ki.

Közismert, hogy Warren Buffett olyan vállalatok részvényeibe fektet be, melyek már bizonyították dominanciájukat. Ezek alapján meglepetés lenne, ha a következő években a Berkshire részvényportfóliója a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokból építkezne, de 5-10 éven belül az sem tartható kizártnak, hogy az öt legnagyobb befektetésük egyike AI- vagy robotikai részvény lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images