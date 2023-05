Kilőtt a magyar export, hatalmas többletünk lett a külkereskedelemben

Történelmi csúcsra ugrott márciusban a magyar exportvolumen, miközben az importunk csak mérsékelten nőtt, így több, mint két éve nem látott mértékű, 899 millió eurós többlet alakult ki a külkereskedelmünkben.

Egyelőre a KSH csak a főadatokat tette közzé, így nem tudjuk, hogy mi áll a történelmi csúcsra, 14,1 milliárd euróra ugrott magyar exportadat mögött, miközben éppen mostanában érkeznek olyan hírek például a német gazdaságból, amelyek a gyengélkedésre utalnak. A magyar export az alábbi ábra alapján már láthatóan eddig is lendületben volt, igaz közben érdekes, hogy mindezt gyenge ipari teljesítmény mellett produkálja. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy az ipar belső keresletet kielégítő szegmense szenved jobban. Erre utal az is, hogy például az élelmiszeripar lejtmenetben van, miközben a járműgyártással összefüggő ágazatok egészen jól teljesítenek.

Az exportunk mindenesetre éves alapon euróban 16%-kal ugrott meg.

Az importunk viszont csak 2,1%-kal nőtt éves alapon 13,2 milliárd euróra, ami utalhat a belső kereslet gyengélkedésére is, az alábbi ábra idősora pedig az importnövekedés markáns lassulását jelzi.

A fenti két folyamat eredményeként jutottunk oda, hogy márciusban 899 millió eurós többlet alakult ki a magyar külkereskedelmi mérlegben, ami 2021. januárja óta a legmagasabb, sőt az energiaválság 2021-2022-es időszaka előtt is csak kevés alkalommal láttunk ilyen nagy havi többletet. Mindez arra utal, hogy az energiaválság miatt (a magas energiaárak importszámlát égbe küldő hatása miatt) nagyon jelentősen elromlott külkereskedelmi helyzetünkben egy markáns fordulat figyelhető meg az utóbbi hónapokban, mivel a gáz- és áramárak rengeteget estek és közben ezek fogyasztása is tartósan visszafogottan alakult az utóbbi hónapokban. Emellett az üzemanyag ársapka tavaly decemberi elengedése utáni üzemanyag forgalom visszaesés importot mérséklő hatása is lényeges lehet abban, hogy a többletünk ilyen szintre ugrott.

A kilátásokat tekintve a külső egyensúlyunk (a külkereskedelmi mérleg többletünk) várhatóan még tovább javul, ahogy kéthónapos csúszással egyre olcsóbban vesszük a gázt. A folyamatot lassíthatja, ha a német ipari konjunktura gyengülése beüt a magyar exportban.

A fentiek nyomán markáns fordulat látszik az éven belül kumulált, illetve a 12 havi gördülő külkereskedelmi mérleg egyenlegünkben is. Az első háromhavi többletünk már 1 milliárd euró felett jár.

A 12 havi gördülő egyenlegünk pedig már "csak" 6,2 milliárd eurós hiányt mutat.

