Most akkor mekkora sebességtúllépésért jár a bírság, és mikor? – Megszólalt a rendőrség

Május 1-jétől a rendőrség szigorúbban szankcionálhatja a gyorshajtókat, de eddig több kérdés is fölvetődött azzal kapcsolatban, a gyakorlatban mit is fog ez jelenteni. Óberling József ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője a kreszvaltozas.hu -nak most tisztázta a felmerülő kérdéseket.