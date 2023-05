Újabb hatalmas kínai akkumulátorgyár jön Debrecenbe! - A BMW-t fogja kiszolgálni

A kínai EVE Energy akkumulátor gyártó 1 milliárd eurós beruházást fog végrehajtani Debrecenben, hogy az ott épülő BMW-gyár felfutó akkumulátor igényét kielégítse, a beruházással pedig több, mint 1000 új munkahely jön létre – jelentette be a hajdú-bihari megyeszékhelyen Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a világ kilencedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója, a kínai Eve Energy, a BMW kérésére érkezik Debrecenbe, és itt építi fel első európai üzemét, hogy a magyarországi autógyárat ellássa új generációs, hengeres akkumulátorcellákkal. A magyar állam az 1 milliárd eurós befektetéshez (mai árfolyamon mintegy 371 milliárd forint) 14 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve több mint ezer új munkahely létrehozását.

A német BMW tehát a kínai EVE Energy segítségével látja majd el a gépjárműveket lítiumalapú akkumulátorokkal, és az autógyár közelében fog megépülni majd az akkumulátor gyár, hogy a szállítási költségek is csökkenjenek. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a szintén kínai CATL 7,6 milliárd eurós gigantikus akkumulátor gyára után egy újabb hatalmas kínai akkumulátor gyár épül Debrecenben. Az 1 milliárd eurós beruházási méret miatt ez a friss bejelentés felfér a legnagyobb magyarországi beruházások toplistájára, sőt felfér az EU-ban jelenleg folyamatban lévő legnagyobb kínai beruházások toplistájára is.

A tárcavezető a bejelentés kapcsán többek között az alábbiakat hangsúlyozta:

A beruházás vízigényének 95 százalékát tisztított szennyvízből és felszíni vízből biztosítják, ráadásul a cég a technológiai szennyvíz egy részét már a helyszínen újrahasznosítja majd. Jelezte, hogy a kormány újabb jelentős fejlesztéseket fog finanszírozni a városban, például 108 milliárd forint értékben korszerűsítik a vízi közműrendszert, azaz a vízellátást és a szennyvízelvezetést.

Emlékeztetett rá, hogy az európai zöld fordulathoz meg kell szüntetni a legsúlyosabban szennyező forrásokat, amihez a károsanyag-kibocsátás 14 százalékáért felelős közúti közlekedés elektromos átállására is szükség van. Ezért "elektromos autók nélkül nem lehet sikerre vinni az európai zöld megállapodást, márpedig elektromos autók nincsenek elektromos akkumulátorok nélkül”.

A környezetvédelmi aggodalmak kapcsán leszögezte: "Én azt gondolom, hogy itt a vízért jogosan aggódók is elégedettek lehetnek", és hangsúlyozta: „Egyértelműen az a célunk, hogy Magyarország azon országok közé tartozzon, amelyek a legtöbbet teszik a környezet megvédése és a bolygónk megőrzése érdekében". Azt is kijelentette: „a debreceni embereknek az elektromos akkumulátorgyárak építése miatt semmi félnivalójuk nincsen. Magyarországon ugyanis az európainál jóval szigorúbb környezetvédelmi előírásokat alkalmazunk. Aki nem vállalja ezeknek a szabályoknak a betartását, az egész egyszerűen nem építhet gyárat Magyarországon".

Előrevetítette, hogy mivel 2030-ra tízszeresére bővül a kereslet, a kérdés mindössze annyi, hogy hol épülnek fel az elektromos akkumulátorgyárak Európában, és kik fognak ezekből profitálni. "Az az ország, amely magához tudja vonzani az elektromos akkumulátorgyárak építését, az hosszú távú garanciát kap arra, hogy a gazdasága növekedni fog" - szögezte le, hozzátéve, hogy hatalmas a verseny a szektor beruházásaiért, és az országok mindent megtesznek ezek elnyeréséért. Kijelentette: "az itt megvalósuló német-kínai együttműködés is világosan megmutatja, hogy mennyivel jobb az, ha a világ az összekapcsolódásról és nem a blokkosodásról szól".

A debreceni akkumulátor gyártásról, illetve a magyar beruházásösztönzési stratégiáról néhány releváns cikkünk az elmúlt időszakból:

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facdebook-oldala