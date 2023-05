Az ország kiemelt logisztikai központjává válhat Győr

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar vállalkozások, még a Győr – Bécs – Pozsony aranyháromszögben sem: a turbulens gazdasági és geopolitikai helyzetben folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük, miközben az energiaköltségek permanensen magasak, csakúgy, ahogy a hitelkamatok is. Ebben a nehezített környezetben a túlélés záloga lehet a Széchenyi Kártya Programban elérhető 5 százalékos hitel, amelynek részleteiről, a vármegye számára kínálkozó kitörési pontokról, és a kohéziós alapok helyett elérhető uniós forrásokról is szó volt a Portfolio és a Kavosz országos gazdasági rendezvény sorozatának győri állomásán.

Az energiaimporttól való függőség miatt az energiaárak Magyarországon a háború miatt különös módon megemelkedtek, kiemelt jelentőséggel a gázárra. Az energiafüggőség kialakulásához évtizedes rendszer vezetett, amit nem lehetett egyik napról a másikra felszámolni. Az orosz-ukrán háború és az arra reakcióként érkető szankciók különösen súlyosan érintik a magyar gazdaságot – mondta előadásában Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára.

Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára

Antal előadásában a globális kihívások közé sorolta a

geopolitika feszültségeket,

az európai energiaválságot

kínai gazdaság újraindulását

az európai ipar versenyképességi nehézségeit

az amerikai-európai kereskedelmi háború

és a szélsőséges időjárási viszonyokat

A magyar gazdaság előtt álló feladatok közé sorolta:

a devizafinanszírozás biztosítását

a recesszió elkerülését

az inflációs és kamatszint csökkentését

a fizetési mérleg deficitjének csökkentését

az iker transzformáció megvalósítását (az energiahatékonyság és a digitalizáció erősítése)

és a beruházások támogatását

Az energiaválság gazdaságra gyakorolt hatását jól mutatja, hogy 18 energiaintenzív iparágból 8 jelentős súllyal bír a hazai GDP termelés szempontjából. De a kormány háborúra adott cselekményterve eddig több mint 3 ezer milliárd forint veszteségtől mentetette meg a magyar gazdaságot - mondta az államtitkár.

A célkitűzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy

a jelenlegi technikai recesszió ellenére, éves szinten a magyar GDP 1,5 százalékos növekedésre lehet képes,

az inflációban már látszik a trendforduló, a cél, hogy az infláció belátható időn belül egyszámjegyű legyen.

Bár az energiaárak mérséklődnek, az áram árának változásával a hosszú távú szerződések miatt féléves eltolódással érdemes számolni. A tavalyi évben 4 milliárd euró többletteher volt a gazdaságon a háború miatti energiaár-növekedés miatt.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke előadásában felhívta a figyelmet, hogy bár Győr térsége az aranyháromszögben fekszik (Győr-Bécs-Pozsony), ami nagy lehetőség, de egyben hatalmas kihívás is, ami lassan szétfeszíti a megye gazdaságát: amíg az említette aranyháromszögben az uniós átlag 150 százaléka az egy főre jutó GDP, addig megyei szinten ez már csak 80 százalék.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Amíg a nagyvállalatok a megye gazdaságának egyre nagyobb hányadát adják, addig a kkv-k szépen lassan felmorzsolódnak ebben a harcban, nem tudnak olyan hatékonyan működni, hogy versenyben maradjanak

– mondta a kamarai elnök, aki azt is problémaként azonosította, hogy megdöbbentően egy lábon áll a térség, és támaszkodik a járműiparra.

Pintér-Péntek szerint nagyon fontos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a hitelezés ki ne száradjon, aminek nagyon fontos eleme a Széchenyi Kártya Program. Kitörési pontokként a járműipar további erősítése mellett a térség elhelyezkedésére hívta fel a figyelmet, ami nagyon jó logisztikai adottságokkal rendelkezik. De ehhez fontos lenne, hogy

az M1-es tehermentesítésére megszületne az M8-as autópálya

létre jönne egy duplasávos Győr-Sopron vasútvonal

V0-ás vasútvonal fejlesztése, amely Komáromnál lekanyarodna Szolnok irányába

egy cargo reptér létesítése

és a Duna által nyújtott lehetőségek további kihasználása

Kovács Péter, a VOSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének elnöke felhívta a figyelmet, hogy nemcsak egy szervezet van a vármegyében, amely a vállalkozások támogatásán dolgozik, hanem több is, de ezek közül is kiemelkedik az iparkamara és a VOSZ. Utóbbi ősszel tervezi elindítani a VOSZport elnevezésű weboldalt, ahol cégnév és adószám megadásával az összes cégre szabott pályázat és hitellehetőség megjelenik.

Kovács Péter, a VOSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének elnöke.

Hitelezés nagyban kicsiknek

Nemzetstratégiai szempontból kiemelt terület a kkv-szektor, mert a foglalkoztatás 75 százalékát, a GDP-nek pedig 55 százalékát adja, a jelenlegi 20% feletti hitelkamatok mellett – amiket a kereskedelmi bankok kínálnak – nem nagyon találni olyan vállalkozást, amelynek megérné ilyen kondíciók mellett hitelt felvenni. Ezért kimagasló jelentőségű a jelenlegi piaci környezetben a Széchenyi Kártya Program által kínált 5%-os hitelkamat, amely valós alternatívát nyújt a cégeknek, és segít nekik a túlélésben – mondta előadásában Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, aki szerint a Széchenyi Program titka, hogy nem felülről, egy elefántcsonttoronyban találták ki, hogyan kéne megoldani a kkv-k helyzetét, hanem a KAVOSZ-on keresztül meghallgatták a vállalkozókat és egy olyan terméket hoztak létre, amely érdemben segít a szektoron.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója

Ezt igazolja az is, hogy a hitelfelvevő vállalatok 75 százaléka vidéki, tehát országos szinten kezeli a problémát és érzékeltetve a nagyságát Krisán hozzátette:

negyedórás előadása alatt 500 millió forintot hitelt helyeztek ki.

A vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy minden helyzetben másra van szüksége a cégeknek, ami nemcsak a makrogazdasági környezettől függ, de a vállalkozás mértétől is: más igényei vannak egy induló és a generációváltással küzdő cégnek. A jövő kihívásai között említette az ESG-szempontok érvényesítését is a működésben, mert amíg sok kkv jelenleg azzal sincs tisztában mit fed a rövidítés, addig az olyan nagyvállalatok beszállítói körében, mint például az Audi, alapkövetelmények számít az ESG-megfelelés.

De a célok között említett egy euró-alapú kártya bevezetését is, hiszen egyre több cég áll át az euró-alapú működésre, főleg Nyugat – Magyarországon: 30 százalék felett van az euróban gazdálkodó cégek száma a kis – és középvállalati szinten, de ennek részletei egyelőre tárgyalásos szinten vannak.

Az IFKA szerepe a vállalkozásfejlesztésben

Az európia uniós kkv-kat célzó támogatások a 2014-2020-as időszakban uniós szinten három fő területre irányultak:

termelő beruházások

üzletfejlesztés, K+F, tudás és technológiai transzfer

a dolgozók, vállalkozók, vállalkozások alkalmazkodása a változásokhoz

Ezzel szemben Magyarországon az összes támogatás több mint felel kizárólag a termelőberuházásokra összpontosult, aminek megvannak a történelmi okai, de Szabó István Attila, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint a kkv-k versenyképességének növelése mégis inkább a másik két terület fejlesztésében rejlik.

Szabó István Attila, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

„Attól, hogy a támogatásokból egy cég megveszi a világ legjobb termelő gépét, attól még nem kerül a világ élvonalába az adott iparágban” – mondta Szabó, aki a technológia fejlesztések fontosságát is kiemelte, amelynek célja az exportversenyképesség javítás, nemcsak a hazai, de a nemzetközi piacokon kell tudni versenyképesnek lenni.

Közvetlen brüsszeli források

2021 és 2027 között 377 milliárd eurót költ Brüsszel az úgynevezett új prioritásokra, mely összeg döntő része továbbra is pályázható” – mondta Dászkál János, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) vezető projektmenedzsere. A pályázatokon bárki indulhat, hiszen alapvetően a projekt minősége a fontos és nem a pályázó személye: nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, növekedési fázisba ért start-up cégek, illetve egyetemek, kutatóintézetek vagy nonprofit szervezetek egyaránt sikerrel jelentkezhetnek ezekre a forrásokra.

Dászkál János, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) vezető projektmenedzsere.

Az EU-n belül kiemelt cél a KKV-szektor támogatása, vannak kiírások, amikor a szektor szereplői kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak, illetve vannak kifejezetten a KKV-knak meghirdetett felhívások. Bár az átlagos projektméret meghaladja a 200 millió forintot, de találni olyan pályázati formákat is, aminél kimondottan a részvétel könnyítése a cél. Ilyenre jó példa a digitalizáció területére is releváns, a Horizon alapból finanszírozott ’Cascade’ pályázatok világa. Itt jóval kevesebb adminisztrációval, akár egyedül is érdemes jelentkezni pár (tíz)millió forint vissza nem térítendő forrás megszerzésére.

Érdemes kicsiben kezdeni, nem kell egyből nemzetközi konzorciumot vezetni. Kevés olyan cég van, amelyik csak egyszer nyert ilyen pályázatot, az elsőt nehéz megnyerni, de ha ez a tudás megvan, onnantól további sikerekre lehet számítani

– tette hozzá Daszkál.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. feladata a kkv-k versenyképességének és hitelhez jutásának javítása a kezességvállaláson keresztül. 2019 év vége és 2022. június 30. között 195-ről 1642 milliárd forintra, 25%-ról 66%-ra emelkedett a támogatott (Széchenyi Kártya Programba tartozó) ügyleteik állománya.

Szelényi Viktor, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. senior üzletfejlesztési menedzsere

Szelényi Viktor, a cég senior üzletfejlesztési menedzsere előadásában kitért rá, hogy kidolgoztak egy olyan digitális platformot, ahol a vállalkozások gyorsan és megbízhatóan tudják ellenőrizni saját garanciaképességüket. Minden vállalkozás egy három hónapig érvényes "garancia ígérvényt" tölthet le magának, amivel bármelyik finanszírozó pénzintézetnél meg tudja gyorsítani a hitelhez jutás folyamatát.

KECSKEMÉT - Pörgessük fel együtt a hazai KKV szektort! A rendezvénysorozat állomásain vállalatvezetők, szakértők, a szakpolitika és a finanszírozói oldal képviselői adnak áttekintést a helyi vállalkozások lehetőségeiről, a régió gazdasági kilátásairól és versenyképességéről.

BUDAPEST - Pörgessük fel együtt a hazai KKV szektort! A rendezvénysorozat állomásain vállalatvezetők, szakértők, a szakpolitika és a finanszírozói oldal képviselői adnak áttekintést a helyi vállalkozások lehetőségeiről, a régió gazdasági kilátásairól és versenyképességéről.

Címlapkép: Getty Images