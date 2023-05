Koronavírus Magyarországon: furcsa heti adatok érkeztek

Az előző heti 469 után a múlt héten 355 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, a kórházban ápoltak száma viszont több mint duplájára, 95-ről 224-re ugrott. A furcsa jelenség mögött inkább egy múlt heti adathiba állhat.

A múlt héten 355 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 202 179-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a Koronavírus Sajtóközpont az összesített adatokat ismertetve szerdán az MTI-vel.

Jelenleg 224 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen - áll a közleményben. Ez jelentős emelkedést, több mint duplázódást jelent egy hét alatt, ugyanakkor az előző heti 95 kórházi ápoltról szóló adat lefelé nagyon kilógott a trendből (az azt megelőző héten 350 volt), így elképzelhető, hogy az előző heti statisztika adathibájáról van szó, akkor ugyanis a lélegeztetőgépen lévő számát sem közölték.

A múlt héten elhunyt 10 beteg, így az elhunytak száma 48 859-re emelkedett. A 10 haláleset jóval magasabb, mint az egy héttel korábbi 3.

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 422 343, közülük 6 210 708-an a második, 3 905 366-an a harmadik, 425 783-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Kitértek arra, hogy Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik; a megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

