Zsiday Viktor üzent a Z generációnak: így kell okosan befektetni

A Portfolio Gen Z Fest 2023 konferenciáján tartott előadásában Zsiday Viktor, a Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési szakembere tartott előadást, amelyben útravalót adott a fiataloknak: találják meg azt a részterületet, ahol valami újat tudnak alkotni.

Zsiday Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy - bár intenzív a verseny - a diplomások körében nagyon alacsony a munkanélküliség. Felidézte, hogy egyetemi évei alatt, a 90-es években, amikor eljött Magyarországra a kapitalizmus „szinte senki nem értett senkihez.” Aki akkor pozíciókhoz jutott, kis túlzással, azóta is ott van. A befektetési szakember azonban megnyugtatta fiatal nézőit, ennek ellenére már az ő idejében is mindenki el tudott helyezkedni a gazdasági pályán.

Zsiday elmesélte, hogy Európában a 60-s években indultak el az úgynevezett abszolút hozamú vagyonkezelők, amelyek a befektetés után szinte garantált hozamot kínáltak. 2002-ben itthon is segédkezett egy ilyen konstrukció elindításában, az ide vonatkozó törvényi passzusokat is ő írta. Zsiday elmondta, hogy talált egy olyan részterületet, amelynek volt egy hosszú távú felfutása. Zsiday szerint bár a 80-as 90-es években egyszerűbb volt elhelyezkedni, de újat találni most sem lehetetlen, és ha a választott területen nincs sok versenytárs, ott később még jelentős sikert lehet aratni.

A leginkább égető kérdés, hogy mikor lesz lakása ennek a generációnak, az ő alapélményük ugyanis, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. Az MNB lakáspiaci jelentése szerint 1995-höz képes ma tizenkétszeres lakásárakkal találkozhatnak a fiatalok. 2013-tól a lakásárak megháromszorozódottak, és aki ilyenkor akart vásárolni, az brutális növekedéssel szembesülhetett. Zsiday szerint a helyzet azért nem teljesen reménytelen, mivel a korábbi évek nagy fellendülése, ami a lakásárak gyors felfutásához vezetett, véget ért.

Az elmúlt 30 évben a lakásárak és a bérek egymáshoz viszonyított aránya széles sávban mozgott, most vélhetően a tetején vagyunk, ami azért lehet jó hír, mert ezután nagyobb bérnövekedés várható. Fontos megjegyezni, hogy az arány szűk sávban mozog: lakást venni mindig is nehéz volt, sok éves megtakarításra van hozzá szükség. Zsiday elmondta,

lakást csak akkor tud venni ez a generáció, ha jól alakul karrierjük, ehhez pedig valami újat kell kitalálniuk.

Amikor a kamatok az infláció szintje alatt vannak, nem érdemes betétekben tartani a pénzt, ilyenkor általában részvénybe vagy lakásba érdemes fektetni. Figyelmeztette a közönséget: mindig a kamatok és az infláció egymáshoz viszonyi arányát érdemes nézni. Részvényeket akkor érdemes venni, amikor a gazdaság mélyrepülésben van, ezt követően általában jó hozamra lehet számítani.