Komoly veszély fenyegeti a mediterrán országot, itt már csak az EU segíthet

A hírportál emlékeztet, hogy az áprilisi aszály kétszer akkora területet érintett, mint a márciusi, és ötször akkorát, mint egy évvel korábban.

Becslések szerint Portugália 90%-a kitett a szárazságnak, amely a mezőgazdaságot extrém módon érinti.

Az IPMA meteorológiai ügynökség portugál hatóságokkal az Európai Unióhoz fordult segítségért az agrárium támogatása miatt. Maria do Céu Antunes mezőgazdasági miniszter hétfőn az Európai Bizottságot kérte, hogy foglalkozzon a helyzettel, egyben reményét fejezte ki, hogy határozott támogatás fog érkezni.

Mezőgazdasági szervezetek jelezték, hogy a gabonatermesztés és az állattenyésztés az aszály által leginkább érintett ágazatok közé tartozik.

Előrejelzések szerint a száraz időjárás várhatóan folytatódik. Az IPMA szerint 2023 áprilisa a harmadik legszárazabb és a negyedik legmelegebb volt az elmúlt 92 év során a portugál szárazföldön, mely tűzvészeket és kritikus vízhiányt idézett elő.

Két hete mi is beszámoltunk arról, hogy Portugáliához hasonlóan Spanyolországban is több melegrekord megdőlt, egyes helyeken a hőmérő higanyszála 40°C-ot is mutathatott.

Címlapkép forrása: Getty Images