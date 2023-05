Katasztrófa, ami a boltokban történik Magyarországon

Sokan figyelmeztettek , hogy felerősödhet a kiskereskedelmi egységek bezárása, miután a vállalkozásoknak egyre nagyobb terhekkel kell szembenézni, miközben a vásárlóerő zsugorodik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most közzétett adatai alapján elképesztő zuhanást látunk: tavaly 4500-zal csökkent a kiskereskedelmi egységek száma.

Az egész országban egyre több nehézséggel kell megküzdeniük a kiskereskedelem szereplőinek, a költségek pedig már akkorák, hogy azokat nem mindenki tudja kigazdálkodni. Tavaly a munkaerőhiány és a minimálbér 20%-os emelése miatt nagyot nőttek a bérköltségek, a beszerzési árak újabb és újabb csúcsokat döntenek, az energiaárak megsokszorozódtak, amit igyekeztek a vásárlókra hárítani a boltok, így több mint 40-45%-kal emelkedtek az élelmiszerárak Magyarországon. Ilyen gyors áremelkedésre az EU egyetlen országában sem volt példa.

Mindeközben az árstopok legfőképp a kisboltokat hozzák nehéz helyzetbe, hiszen ők kevesebb terméket árusítanak (így kevesebb terméken kellene elosztani az árstopos veszteséget), miközben egyébként is drágábbak, mint a multinacionális vállalatok. Az ágazatot sújtják a kormány által kivetett különadók is, igaz, ezek leginkább a nagyobb láncokat.

A kedvezőtlen helyzetben már az év első felében is a bezárásoké volt a főszerep, egy év alatt pedig több mint 4500 bolt húzta le a rolót, így a kiskereskedelmi egységek száma 110 ezer alá csökkent.

Mindez sajnos nem okozott meglepetést, hiszen az első féléves adatok alapján már látni lehetett, hogy akkor is rossz évet zár a szektor, ha csak a korábbi tendencia folytatódik. Az elmúlt években 2500-3500 között volt a boltok számának a csökkenése, most viszont érdemi megugrást láthatunk. Ez azt jelenti, hogy

amíg eddig a boltok 2-3%-a szűnt meg évente, addig tavaly az üzletek több mint 4%-a zárt be.

Ilyen magas, 4% feletti bezárási rátát az adatok 2005-ös vezetése óta nem láttunk. Közel 1500 élelmiszer és italbolt zárt be, 1000-nél több iparcikkes húzta le a rolót, miközben csaknem 800 ruhabolt is tönkrement. A boltok az év második felében már a vasárlóerő csökkenésével néztek szembe, ugyanis a reálbérek folyamatosan veszítettek értékükből, így az év végén már kevesebb mint 107 ezer bolt működött.

Az idei év sem lesz jobb, a kiskereskedelmi forgalom zuhanása ugyanis az év elején erősödött fel, miután az infláció 25% fölé emelkedett.

A vágtató infláció miatt a lakosságnak egyre több dologról kell lemondania.

A vásárlóerő csökkenését mutatják a friss adatok is: márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 13,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest.

Az élelmiszerfogyasztás több mint 10%-kal csökkent éves alapon, miközben a 2008-2009-es világgazdasági válság legsúlyosabb időszakaiban is „csak” 8-9%-os visszaesést láthattunk. Az élelmiszerforgalom visszaesése már kilenc hónapja tart, vagyis a lakosságnak egyre inkább oda kell figyelnie arra, hogy milyen árú terméket és mennyit vásárol.

Az árstopok még most sem szűntek meg az élelmiszerboltokban, ráadásul a kormányzat bevezeti a kötelező akciókat (1 milliárd forintos forgalom felett), így a legkisebb boltok megpróbáltatásai nem érnek véget. Hasonlóan az árstophoz, a 20 termékkategóriára kiterjedő, június és szeptember közötti kötelező akciók is súlyos csapást jelentenek a kicsikre, hiszen ahogy az árbefagyasztást, úgy az akciókat sem igazán tudják más termékeken behozni a szűkös kínálat és az egyébként is magas általános árak miatt. Így könnyen lehet, hogy a következő időszakban tovább csökken a boltok száma, amelynek eredményeképpen

egyes kistelepüléseken versenytárs nélkül marad egy-egy üzlet,

míg máshol az egyetlen bolt zárhat be.

Az infláció pedig várhatóan csak az év második felében lesz alacsonyabb, mint a bérnövekedés, így mind a boltosoknak, mind a lakosságnak várni kell még arra, hogy könnyebb legyen a helyzet. Ám ez sem garancia semmire, hiszen a szabályozói bizonytalanságok (árstopok, kötelező akciók, különadók, pótadók) folyamatosan bizonytalanságban tartják a szektort. A csökkenő verseny közepette középtávon pedig csak egyet lehet biztosan tudni: azt, hogy magasabb árszintekre számíthatunk.

