Felfigyeltek az USA új erődszerű nagykövetségére

Az Egyesült Államok új nagykövetségi komplexumot épített Libanonban, amely mérete és fényűzése miatt vitát váltott ki egy olyan országban, ahol a lakosság többsége a szegénységi küszöb alatt él. A komplexum egy 43 hektáros területet foglal el Bejrút Avkar nevű külvárosában, amely majdnem két és félszer akkora telken fekszik, mint Washingtonban a Fehér Ház - írja a CNN.

Az új erődszerű épület többszintes, magas üvegablakokkal van ellátva, rekreációs területek és egy úszómedence található rajta, egy zöldövezet veszi körül és a libanoni fővárosra nyíló kilátás is fantasztikus. A komplexum építése állítólag 1 milliárd dollárba került.

