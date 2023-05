A közgazdászok szerint már nem zárható ki az USA államcsődje, és ezzel együtt a pénzügyi rendszer teljes összeomlása sem

Az Egyesült Államoknak csak napjai vannak hátra, hogy elkerülje az államcsődöt a republikánusok és demokraták kiegyezésével az adósságplafon megemeléséről. Ha nincs alku, a kormány heteken belül képtelen lenne finanszírozni kötelezettségeit. Sajnos a politikai álláspontok túlságosan merevek, és a kormányzat leállásának, valamint egy rendkívül káros fizetésképtelenségnek a veszélye nagyon is valós – hívja fel a figyelmet az ING Bank, akik megvizsgálták a lehetséges kimeneteleket.

Nagyon távolinak tűnik az alku, miközben a határidő nagyon közel van

Az adósságplafon szabállyal korlátozza a Kongresszus az amerikai kormányzat hitelfelvételét, és a nominális felső határt januárban elérte a kormány. A kincstár azóta a készpénzállományát csökkenti, és számviteli ügyeskedéssel igyekszik megakadályozni a fizetésképtelenséget. Janet Yellen pénzügyminiszter már többször is arra figyelmeztetett, hogy ezek a rendkívüli intézkedések június 1-ig kimerülhetnek. Ez azt jelenti, hogy a demokraták és a republikánusok között nagyon gyorsan egyezségre kell jutni, különben az amerikai kormány nem lesz képes finanszírozni a kötelezettségeit. Ezek közé tartozik a munkavállalók kifizetése, valamint a társadalombiztosítás (Social Security), az egészségügyi kiadások (Medicare- és a Medicaid-fizetések) teljesítése. Emellett azt is eredményezné, hogy a kormány nem tudná fizetni a kamatklötelezettségeit,

és Amerika a történelemben először becsődölne.

Csakhogy az adósságplafon megemeléséről szóló megállapodás megkötése nagy kihívás, mert a Kongresszus politikailag megosztott: a Képviselőházat a republikánusok, a Szenátust pedig a demokraták irányítják, és mindkettőnek jóvá kell hagynia az alkut. A képviselőház republikánus képviselői már jóváhagytak egy javaslatot a plafon emelésére, de ez jelentős kormányzati kiadáscsökkentéseket foglal magában, amelyeket a szenátusi demokraták még csak fontolóra sem hajlandóak venni. Ők és a Fehér Ház azt akarják, hogy a plafont feltételek nélkül emeljék meg, amit a republikánusok nem fogadnak el.

A legjobb forgatókönyv az, ha a politikusok észhez térnek, és felismerik, hogy a fizetésképtelenség milyen gazdasági és pénzügyi károkat okozna

– írja közös elemzésében James Knightley és Padhraic Garvey, az ING elemzői. A közgazdászok szerint a kormányzati dolgozók és a hitelezők okkal lehetnek idegesek, hogy vajon kifizetik-e őket, de a két elemző továbbra is bízik abban, hogy mindkét fél engedményeket tesz, és az adósságplafont időben megemelik. Mindenesetre leírták, mivel járna egy esetleges államcsőd. Nem meglepő a konklúzió: semmi jóval.

Komoly gazdasági hatásai lennének egy államcsődnek

A probléma az, hogy az érintett személyiségek és a megmerevedett álláspontokat látva szinte lehetetlen elhinni, hogy az alku zökkenőmentesen és gyorsan létrejön - írják az elemzők. „Attól tartunk, hogy jelentős gazdasági és pénzügyi stresszre lesz szükség ahhoz, hogy a kulcsszereplők meghátráljanak” – érvelnek az ING elemzői, akik szerint az is segíthet az alku létrejöttében, ha az érintett személyek felismerik az általuk okozott károk politikai következményeit: azaz attól tartanak, hogy a választók megbüntetik őket az urnáknál.

Ha a kormányzat leállása és a fizetésképtelenség valószínűnek tűnik, az óriási hatással lenne a pénzügyi piacokra, a fogyasztókra és a vállalkozásokra egy olyan időszakban, amikor a közelmúltbeli bankcsődök nyomán a hangulat már így is törékeny

- írják.

A már most is gyorsan szigorodó hitelezési feltételek még szigorúbbá válhatnak, és a bizalmi válság gyorsan elterjedhet az amerikai gazdaságban, ami a világ többi részére is kihathat. A recessziós kockázatok ezzel megnövekednének, ami növelné a munkanélküliséget, ezzel együtt viszont az infláció gyorsabb csökkenéséhez vezetne, megnyitva az utat a Federal Reserve agresszív kamatcsökkentései előtt – vélik az ING elemzői, akik év végére egyébként is jelentős, 100 bázispontos emelést várnak alapforgatókönyvükben.

Szerintük egyébként az egyetlen bizakodásra okot adó tény, hogy nem kell minden demokratának és minden republikánusnak egyetértenie az alkuban. Az biztos, hogy a keményvonalasok sosem lesznek boldogok, de közben a középutas republikánusok és demokraták ki tudnak alkudni egy olyan csomagot, amellyel mindkét fél elmondhatja, hogy legalább részben elérte a célját. Ennek azonban gyorsan kell történnie, hogy a piacokat és a gazdaságot érintő zavarok a lehető legkisebbek legyenek – figyelmeztetnek, hozzátéve, hogy

a kudarc a tárgyalásokon jelentősen növelné az amerikai recesszió esélyét.

Leminősítés várna az USA-ra: és nem feltétlenül csak a kormányzati szektorra

Egyetlen kötvény nemteljesítése (vagy akár már csak a nemteljesítés valós veszélye) a hitelminősítő intézeteket az amerikai államkötvények leminősítésére késztetné, ez elkerülhetetlen lenne. A jelenlegi AAA minősítés a visszafizetés és a kamatfizetés teljes biztonságára utal. „Nehéz azzal érvelni, hogy egy eszköz AAA minősítésű, ha az egyik kötvényen elmarad a kifizetés, még akkor is, ha azt később pótolják” – írja az ING, akik szerint viszont ez nem feltétlenül jelent több fokozattal való leminősítést, egy vagy két fokozattal történő leminősítés az elképzelhető. Csakhogy a nemfizetés jelentőségét ebben az esetben sem szabad alábecsülni.

Minden olyan termék, amely valamilyen módon az USA-hoz kötődik, szintén jelentős leminősítési kockázatnak lenne kitéve.

Az ING szerint ez magában foglalná az ingatlanügynökségeket (Freddie és Fannie) és más félig állami ügynökségeket. A regionális és állami adósságok is érintettek lennének, és azokra a vállalatokra is hatással lenne, amelyeknek erős amerikai kötődésük van, mivel az AAA minősítésű állampapírokat általában referenciának tekintik, amelyhez a vállalatokat mérik.

Az ING emlékeztet, hogy elméletileg van lehetőség arra, hogy a Fed közbelépjen és kivonja a forgalomból a nemteljesítő kötvényt egy lejárattól távoli kötvényre cserélve. A Fed magától értetődően persze nem mondta, hogy ezt megtenné, így ez csak egy elméleti lehetőség. A másik lehetőség a két közgazdász szerint az lenne, hogy a Fed névértéken megvásárolja a nemteljesítő kötvényt a tulajdonosoktól, így a befektetők kárpótolva lennének, és a piacon szabadon forgalomban lévő állampapírokkal kapcsolatban nem állna fenn a nemfizetés aggálya. Azt az ING elemzői is elismerik viszont, hogy ez a megoldás nem nézne ki jól a Fed szempontjából, de adott helyzetben ez a ilyen kárenyhítésre minden bizonnyal szükség lenne. A legnagyobb veszélye az ilyen intézkedésnek az elemzők szerint, hogy precedenst teremtene:

ezután mind a Kongresszus, mind az elnök úgy tekintene erre, mint egy lehetőségre, és így még kisebb lenne az alkukényszer a jövőben.

Ez az ING szerint is rendkívül veszélyes lenne, mivel a piac szemében az összes állampapír nemteljesítésre hajlamossá válna, ahogy közeledik a kamatfizetés vagy a lejárat ideje. Mivel az amerikai államkötvények egy számos pénzügyi eszköz mögött fedezetként állnak, az egész pénzügyi rendszer összeomlana, ha az amerikai adósságba vetett bizalom meginogna.

Nem valószínű, de nem is lehetetlen, hogy az egész pénzügyi rendszer összeomlik

Hacsak egyetlen amerikai papír kamatfizetése is elmaradna, az egész amerikai államkötvény-állomány megfertőződhetne – hívja fel a figyelmet a két elemző. Ez a rendszer összeomlásának kockázatával jár szerintük, bár azt rögtön hozzáteszik, hogy ennek az esélye nagyon alacsony.

De a nemfizetés egy hiba folytán is megtörténhet.

A CDS-szintek (a nemfizetés elleni biztosítás díja), jelenleg a legnagyobbak a nagy pénzügyi válság óta, és a piaci aggodalmak magas szintjét jelzik. Az amerikai állampapírok esetében a hitelkockázati esemény – amely ellen a CDS-biztosítás szól - valószínűleg a nemteljesítés lenne. Nemteljesítésről akkor beszélünk, ha az amerikai államkincstár nem teljesít kamat- vagy törlesztési kötelezettségét, türelmi idő erre vonatkozóan nincs – emlékeztet az ING. ha bármelyik kötvényen elmaradna a fizetés, az már csődnek minősülne. A CDS-ügylet ebben az esetben lépne életbe.

Összegzésül az ING két közgazdásza a nemfizetéssel kapcsolatos bizonytalanságokra hívja fel a figyelmet, hiszen precedens nélküli eseményről van szó. Nem tudjuk például, hogy az amerikai államkötvényekre jogilag nem érvényes "Cross Default" (azaz az esemény, amikor egy nemfizető kötvény miatt a többi is automatikusan nemteljesítőnek tekintendő) nem érvényesülne-e mégis a gyakorlatban, és hogy a nemfizetés milyen egyéb dollártermékekre terjedne ki. Így, ha be is következik az amerikai államcsőd, az ING a Kongresszusnak azonnal lépnie kéne ebben az esetben, mert ha nem, akkor a teljes pénzügyi rendszer összeomolhat. Végezetül megjegyzik, hogy

mindez még mindig nagyon valószínűtlen, de már egyáltalán nem kizárható forgatókönyv.

Címlapkép: Getty Images