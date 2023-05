Így lehet megállítani a munkahelyi romboló kollégákat

A finom manipuláció mesterei. Bár ők az agresszorok, áldozatként tüntetik fel magukat. Aláássák a bizalmat, megmérgezik a kellemes légkört a munkahelyeken. A passzív-agresszív kollégákat nem könnyű kezelni, de ha megértjük tetteik mozgatórugóit és megszabjuk saját határainkat, máris sokat tettünk lelki egészségünk megőrzéséért.

Azt mondják, olyan kipihentnek tűnsz, de ez valójában azt jelenti, hogy “mintha soha nem csinálnál semmit”… Ha a sokadik kétértelmű megjegyzés után megkérdezed tőlük, van-e valami problémájuk veled vagy a munkáddal, azt mondják, dehogy, ez az egész csak a te fejedben létezik. Iszonyú frusztrációt képesek okozni.

Ne szolgáld ki a vágyait!

A passzív agresszió mindig is jelen lesz a munkahelyeken, de a szakértők szerint van mód arra, hogy mérsékeljük e mérgező kollégák hatásait.

A rossz hír, hogy elkerülni nem tudod őket, a legkiválóbb kollégák között is akadnak passzív-agresszívek, sőt, olykor még te magad is így viselkedsz. A jó hír, hogy nem direkt bunkók.

Amy Gallo, a Getting Along: How To Work With Anyone (Even Difficult People) című könyv szerzője a The Harvard Business Review Guide-ban.

Ha megértjük a motivációikat, viszonyunk sokkal kevésbé lesz fájdalmas és konfliktusokkal terhelt.

A passzív-agresszív kollégák gyakran arra törekszenek, hogy csendben ellenkezzenek társaikkal és főnökeikkel, de közben nagyon is vágynak az érdemi reakcióra. Válaszul így az egyik legjobb megoldás, ha uralkodunk az érzelmeinken, és kényszerítjük magunkat, hogy nyugodtak maradjunk, függetlenül attól, hogy mit mond vagy tesz a kolléga. “Bár ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de ha megtagadjuk a vágyott reakciót, az segíthet véget vetni a passzív agressziónak” - véli Amanda Augustine New York-i karrierszakértő.

Ha ez nem működik, a munkavállalóknak mindig van lehetőségük arra, hogy közvetlenül magával az illetővel beszéljék meg a problémát. Mivel azonban a passzív-agresszív kollégák általában a finom manipuláció igazi mesterei, nem biztos, hogy ez a helyes és hatékony út.

Bizonyíts, különben kétvállra fektet!

Ehelyett hasznos lehet egy közös megbeszélés megszervezése valamelyik vezetővel a problémák megvitatására. Ilyen helyzetekben fontos, hogy egyértelmű bizonyítékokkal rendelkezzünk a történtekről, hogy elkerüljük a másik fél tagadását. Hasznos lehet, ha előre és írásban felvázoljuk a passzív-agresszív viselkedés konkrét példáit, és részletezzük, hogy milyen hatással voltak mind ránk, mind a csapat többi tagjára.

Sankalp Chaturvedi, a londoni Imperial College Business School szervezeti viselkedéstan és vezetés professzora szerint a munkáltatóknak fel kell vértezniük a csapatvezetőket olyan készségekkel, amelyekkel felismerhetik és kezelhetik a passzív-agresszív viselkedést.

“Ki kell képezni őket arra, hogy észrevegyék a finom érzelmi jeleket, és kiszúrják az ilyen viselkedésmintákat.” Sok esetben azonban sajnos a vállalatok nem biztosítanak kellően mélyreható képzést a vezetőknek, ami azt a kockázatot hordozza magában, hogy nem lesznek képesek észrevenni vagy kezelni a bejelentett eseteket.

A passzív-agresszió ismérvei

A passzív-agresszív viselkedésmódoknak széles skálája létezik. Ezek közé tartozhat, hogy a kolléga megjátssza a hülyét, szándékosan halogat egy fontos feladatot, vagy félremagyarázza az események valós verzióját, hogy a többieket hibásnak tüntesse fel. Arra is törekedhetnek, hogy alattomos módszerekkel aláássák mások szakértelmét vagy bizalmát. Általában anélkül tanúsítanak ellenséges magatartást, hogy nyílt agresszióhoz kellene folyamodniuk. Tevékenységük rendkívül romboló a “megtámadottakra” és a szervezet működésére nézve is. Tipikus példája a passzív-agressziónak a szakmai bóknak álcázott alattomos célzás, bizonyos információk visszatartása vagy csak részlegese átadása, a kétértelmű válaszok adása és a csapattagokkal való együttműködés diszkrét szabotálása is. A passzív-agresszív kollégák folyamatosan feszegetik a határokat, gyakran figyelmen kívül hagyják a határidőket, és amikor ez kiderül, másra hárítják a felelősséget.

Valószínűleg egyszerűen csak boldogtalanok

Lindred Greer, a Michigan-i Egyetem docense szerint mivel a jelenség mögött általában az elfojtott düh és a boldogtalanság érzése húzódik, a passzív-agresszív egyén legtöbbször maga sem tudja, mik a viselkedésének rejtett okait.

Hasznos lehet ezért olyan szituációt teremteni, ahol az illető megnyílhat és őszintén beszélhet a problémáiról. Ehhez a legjobb, ha kiragadjuk őt a megszokott irodai környezetből, és elhívjuk egy semleges, kellemes helyre (kávézóba, étterembe, sétálni a közeli parkba). Érdemes lehet konkrét konfliktushelyzetekre is rákérdezni, hogy kiderüljön, akkor és ott miért úgy járt el az illető, ahogyan tette.

A negatív hozzáállás, a felvetett ötletek elvetése a passzív-agresszív magatartás egyik jellemző tünete. Ennek ellenszere lehet, ha kifejezetten nyitottan állunk az ilyen emberekhez, és meghallgatjuk, figyelembe vesszük az ő javaslataikat is.

Érdemes megszabni saját határainkat is, ugyanis noha mások viselkedését nem tudjuk kontrollálni, azzal tisztában kell lennünk, mi mit tudunk elviselni. Ennek tudatában pedig nyugodtan odaállhatunk a kollégánk elé, és elmondhatjuk neki, hogy legközelebb elvárjuk, hogy például mielőtt a főnökünkhöz fordul, először velünk próbálja meg rendezni a problémát.

Ahhoz, hogy harmonikusan tudjunk együttdolgozni a passzív-agresszív kollégákkal is, meg kell értenünk, mi a viselkedésük belső mozgatórugója. Tetteik gyakran egyszerűen megnemértettségből, megnemhallgatottságból, elnemismertségből vagy a visszautasítástól való félelemből táplálkoznak.

Nem érdemes a lelkünkre venni, és kifejezetten a személyünk elleni támadásként megélni a passzív-agresszívek tetteit - a többiekkel minden bizonnnyal ugyanezt csinálják. Mindaz, amit látunk, róluk és nem rólunk szól.

Mit ne csinálj?

Ne nevezd őket passzív-agresszívnek, mert ez egy degradáló kifejezés, ami még dühösebbé és támadóbbá teheti őket! Ahelyett, hogy teljes erőből nekirontanál, próbáld megkérdezni, hogy miért nem válaszol az e-mailjeidre vagy mit értett az imént tett megjegyzése alatt.

Ne címkézd fel az érzéseit és a tetteit. Ne tituláld megkeseredettnek, mérgesnek, negatívnak, figyelj rá inkább őszinte érdeklődéssel!

Ne arra koncetrálj, amit mond, hanem arra, amit mondani szeretne! Akkor is ha üzenete csipkelődő kommentbe vagy egy durva hangvételű e-mailbe van csomagolva. Mi lehet a mögöttes szándék vagy vágy? Mi az, amit valójában szeretne? Csak a móddal nem ért egyet, ahogy a projektet menedzselitek, vagy a végcéllal és a stratégiával sem? Ha már van ötleted, ítélkezés és minősítő jelzők nélkül kérdezz rá, hogy valójában miről van szó? Beszéltesd őszintén.

Ne kapd be a csalit! Lehetőleg kerüld a kommunikációt konfliktus esetén az üzenetküldő alkalmazásokon - chatek, Slack, e-mail -, hiszen ezeken a fórumokon lehetetlen a kellően árnyalt információátadás és az érzelmek közlése. Ha valaki írásban szurkálódik, adj rövid, professzionális és érzelemmentes választ, vagy csörgesd meg, esetleg kezdeményezz egy videohívást. Vagy sétálj oda az asztalához, és kezdjetek beszélgetni.

Nem vagy egyedül! Kérdezd meg a többi csapattagot, hogy ők is észleltek-e olyan helyzeteket, mint amilyenek téged zavarnak. Kérd ki a véleményüket egy-egy általad problémásnak ítélt szituációról. Ha ők is kontraproduktívnak, rombolónak ítélik az adott viselkedést, közösen kezdhettek gondolkodni, hogy hogyan tovább. A tömeggel szemben az emberek - még a passzív-agresszívek is - ritkábban veszik fel a kesztyűt.

A későbbi félreértések elkerülése végett egy-egy meeting végén mindenki elmondhatja, mit és hogyan értett, mit vállalt el és mikorra. Körbeküldhettek erről egy memót. Így az ígéretek és határidők számonkérhetővé, visszakereshetővé válnak, a passzív-agresszívek pedig nehezebben kezdhetnek félreértéseket generáló játszmákba, és nem tudnak kibújni az immár írásba foglalt feladatok alól.

Érdemes lefektetni a csapattagok számára bizonyos kommunikációs és kooperációs szabályokat, amelyek mindenkire kötelezően vonatkoznak, és számonkérni azokat, akik nem tartják be ezeket.

