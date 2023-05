Kamatcsökkentést javasolnak a magyar vállalkozók

A magas infláció és a magas kamatszint akadályozza az üzleti fejlődést és a gazdasági növekedést. Az infláció és kamatszint csökkentése elengedhetetlen a vállalkozások és a gazdaság fejlődése érdekében - írja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közleményében. Az érdekképviselet szerint a válság kezelésére összehangolt cselekvési programra van szükség, amelyben a kormány, a jegybank és a vállalkozások együttműködnek.

A koronavírus-válság befagyasztotta a gazdaságot, és világgszerte problémákat okozott, a világ gazdaságait azonban mélyebben érintette a válság, az egyensúlyi zavarok felerősödtek és tavaly kitört az orosz-ukrán háború is. Mindez humanitárius katasztrófához vezetett, de az újraéledő európai gazdaságot is megtépázta: alapanyag-, nyersanyag-, alkatrész és energiaválságba torkollott és ma már a rendkívül magas infláció és ehhez párosuló, magas hitelkamatok pusztító hatása is érvényesül. Ez veszélyezteti a vállalkozásokat és a gazdaság fejlődését a VOSZ szerint.

A szervezet úgy látja, a fejlesztésekhez megfizethető hitelekre van szükség. Az alacsony kamatozású hitelprogramok, mint a Széchenyi Kártya Program és a Baross Gábor Újraiparosítási Program, támogatást nyújtanak a cégeknek. Az alacsony kamatkörnyezet segíti a lakáshitelezést és az építőipart. Ezek a programok hozzájárulnak a gazdasági növekedés fenntartásához.

A szervezet úgy véli, hogy egy magas inflációval párosuló gazdasági visszaesésnél pedig kevés rosszabb képzelhető el, hiszen lassuló gazdaságban nemhogy nem nőnek eléggé, hanem óhatatlanul csökkennek az elosztható jövedelmek, így a megtakarítások és tartalékok is, amelyek vásárlóerejét tovább rongálja az infláció. A magas kamatszint ugyanakkor az állami kiadásokat is növeli, hiszen ilyen körülmények között az állam finanszírozási költsége – az államkötvények és más állampapírok hozama - is a korábbiak többszörösére nő, amely évekre visszaveti az államháztartás mozgásterét és az állami beruházásokat.

A VOSZ szerint ezért az alacsony kamatpolitika hatékony eszköze lehet a gazdaság élénkítésének. Az alacsony kamatlábak ösztönzik a beruházásokat és a fogyasztói kiadásokat, javítják a versenyképességet, csökkentik az adósságterhet és támogatják a munkahelyteremtést.

Az érdekképviselet a következőkkel érvel a kamatcsökkentés mellett:

Ösztönzi a befektetéseket: Az alacsonyabb kamatlábak olcsóbbá teszik a hitelfelvételt a vállalkozások számára, ami megnövekedett infrastrukturális, kutatási és fejlesztési (K+F+I) beruházásokhoz vezet. Ez pedig javítja a termelékenységet és serkenti a gazdasági növekedést.

Növeli a fogyasztói kiadásokat: Az alacsonyabb kamatlábak csökkentik a fogyasztók hitelfelvételi költségeit, ami megnövekedett kiadásokat és további gazdasági növekedést eredményez.

Csökkenti az adósságterhet: Az alacsonyabb kamatlábak segíthetnek enyhíteni az adósság-visszafizetés terheit mind a vállalkozások, mind a fogyasztók, mind az állam számára, így több elkölthető, befektetésre és modernizációra fordítható jövedelmet biztosítanak minden gazdasági szereplőnek.

Növeli a versenyképességet: Az alacsonyabb kamatszint hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon a világpiacon a közvetlen külföldi befektetések (FDI) vonzásával és az export ösztönzésével.

Támogatja a munkahelyteremtést: A megnövekedett beruházások és fogyasztói kiadások magasabb kereseteket és foglalkoztatási rátát, továbbá általános gazdasági stabilitást eredményezhetnek.

A magas infláció kezelése és az alacsony kamatkörnyezet biztosítása a gazdaságélénkítő és -fejlesztő célokkal összeegyeztethető. A kormány célzott fejlesztéspolitikát kell folytasson, együttműködve a piaci szereplőkkel és a jegybankkal. Fontos a korszerű oktatás, a munkaerő képzése, az infrastruktúra fejlesztése és a digitalizáció előtérbe helyezése - véli a szervezet.

Az infláció szabályozása döntő fontosságú, a túl magas kamatlábak azonban hátráltathatják a gazdasági növekedést és visszatarthatják a beruházásokat. Az alacsony, célzott kamatkörnyezet előnyeit és az infláció kezelésének szükségességét egyaránt figyelembe vevő átfogó és egységes megközelítéssel Magyarország olyan gazdasági környezetet teremthet, amely elősegíti a vállalkozások és a tágabb értelemben vett gazdaság növekedését és fejlődését - zárja állásfoglalását a szervezet.

Címlapkép: Getty Images.