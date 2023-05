Könnyen egymillió forintba is belekerülhet egy külföldi nyaralás

Idén élénkül a magyarok utazási kedve a Portfolio által megkérdezett szakemberek szerint. Annak ellenére is többen utaznak, hogy egy egyhetes nyaralás már 700-900 ezer forint két főre. Nem ritkák azonban a másfélmilliós tengerparti nyaralások sem. Egy év alatt 10-15%-os drágulás tapasztalható.

Idén az áremelkedés ellenére kedvező trendekről számolnak be a szakértők a külföldi utakat tekintve. "Görögország még mindig nagyon népszerű, Spanyolország pedig idén jóval a várakozásainkon felül teljesít. A spanyol utak vélhetően azért robbantak be, mert a Covid-járvány ott tombolt a nyaralóhelyeken először, és viszonylag hosszú ideig voltak korlátozások, nem nagyon mertek kockáztatni az utazók" - részletezte az induló szezon első tapasztalatait Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója.

Török helyett spanyol

Más a helyzet Törökországban. "Azt vettük észre, hogy bár Törökországban 600 kilométerre van az év eleji földrengés helyszíne a nyaralóterületektől, ennek ellenére szorongás alakult ki az utasok körében, és még hezitálnak azok, akik török utat terveznek" - fogalmazott. Úgy látják, hogy

a török utak helyett mennek sokan spanyol területre.

Aki viszont a magas szintű szállodai szolgáltatások miatt akar Spanyolországba menni, az lehet, hogy csalódni fog. "A spanyol üdülőterületek nem alternatívái a töröknek. Míg a spanyol helyekre az élményturizmusért és a látnivalókért érdemes menni, addig a törököknél az 5 csillagos szállodák zöme olyan all inclusive ellátást és magas szintű wellness, animációs és gasztronómiai szolgáltatást nyújtanak, amit nem lehet összevetni a spanyolokéval" - fejtette ki.

Azt is kiemelte, hogy a repülővel megközelíthető külföldi utak tekintetében

körülbelül 100-150 ezer forintos különbség van jelenleg a június eleji és júliusi utak között. De a júliusi árak augusztusra plusz 50 ezer forinttal emelkedhetnek, személyenként.

"Mallorca, Costa Brava, Costa Dorada és Costa del Sol annyira népszerű, hogy már repülőutat sem egyszerű foglalni bizonyos időpontokra" - emelte ki.

Úgy tűnik, hogy a görög üdülőterületek töretlenül slágernek számítanak, a magasabb kategóriás hotelek iránti kereslet ugrott meg, az apartmanok iránti kereslet elmarad az eddigi évektől. Emelkedett a magyar utasok igényszintje, és inkább a félpanziós vagy all inclusive ellátást választják a 4-5 csillagos szállodákban, mint a bevásárlással vagy éttermek felkeresésével együtt járó apartmanos kikapcsolódást.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke is úgy látja, hogy nő az utazási kedv. Ennek az is az egyik lehetséges magyarázata szerinte, hogy a Covid miatt sokan még tavaly sem mertek elindulni egy külföldi nyaralásra, és ez a kereslet is most jelent meg a piacon. "Görögország és Horvátország hagyományosan nagyon erős forgalmat produkál. Az év eleji törökországi földrengés miatt lassulást tapasztalunk a foglalásokban" - hangsúlyozta.

"Arra számítunk, hogy az év előrehaladtával és a helyzet rendeződésével már egyre kevésbé lesz benne ez a természeti csapás a hírekben, és ismét nagy számban térnek vissza a magyar turisták, mert ár-érték arányban a török nyaralóhelyek jók." Hozzáfűzte, hogy magyar utasok körében most is kedveltek az olasz, a spanyol, az egyiptomi és a tunéziai tengerparti utazások.

A tengeri hajóutak indultak be a leglassabban a koronavírus-járvány után, most viszont ismét egyre többen választják ezt a korábban igen népszerű utazási formát.

- mondta Molnár Judit. Az észak-amerikai utak is beindultak, mert az amerikai hatóságok könnyítettek a szabályozásokon, már nem szükséges a teljes Covid-átoltottság az Egyesült Államokba történő beutazáshoz.

10-15%-os emelkedés

Habár az utazási irodák szerint már most nagyobb a kereslet a külföldi utak iránt, mint 2019-ben volt, a legfrissebb hivatalos adatok még csak a tavalyi év végére érhetőek el. A KSH szerint a magyarok külföldre irányuló utazásainak száma 22%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest a tavalyi negyedik negyedévben, de akkor még ötödével kevesebb volt, mint 2019 azonos időszakában. Az egynapos utazások száma 12%-kal, a többnaposoké 42%-kal bővült.

Költésben viszont már a járvány előtti szint felett járunk: a külföldre utazó magyarok az egy évvel korábbinál folyó áron 65%-kal többet, 262 milliárd forintot költöttek, ami 21%-kal meghaladta a járvány előtti, 2019 azonos időszaki adatot. A nyár ennél is nagyobb számokat hozhat.

Még a turisztikai szakembereket is meglepte, hogy a magasabb energiaárak és az erős infláció ellenére körülbelül 30 százalékkal nagyobb a kereslet időarányosan, mint 4 évvel ezelőtt volt.

Tavalyhoz képest az általunk megkérdezett szakemberek szerint 10-15 százalékos áremelkedés tapasztalható általában a külföldi utak esetében, ez sok esetben részben a repülőjegyárak emelkedésével magyarázható.

Európa

Krétára július elején-közepén 2 főre, egy 4 csillagos szállodába 902 ezer forintért lehet utazni, félpanziós ellátással. Egy másik szállodában, szintén 4 csillagos szolgáltatással, de már all inclusive ellátással az ár 1 millió 66 ezer forint. Igaz, utóbbinál tengerre néző szobákat ígérnek.

Korfura a július közepi ajánlat félpanzióval egy 4 csillagos szállodában 727 ezer forint, 2 főre. Egy másik, hasonló kategóriájú szálláson viszont már 1 millió 246 ezer forintot kell otthagynia egy párnak erre az időszakra, igaz, itt is teljes ellátással és tengerre néző bungalószobával „lehet vigasztalódni” a magasabb árért cserébe.

A július közepi spanyol utaknál nem árt figyelni arra sem, hogy egy-egy célpontnál mi a teljes szálláskínálat. Mallorcán például csak 2 db 4 csillagos hotel van. 2 fő számára egy hét, csak reggelivel, már 1 millió 13 ezer forintot kóstál.

Törökország

A török szállodák 5 csillagos ellátásai a csak fürdésre és napozásra áhítozók Mekkájának számítanak. Mivel a hírek szerint az orosz-ukrán háború ellenére beindultak újra a volt szovjet tagköztársaságok turistái, például a kazahok, a grúzok vagy éppen az azeriek, ezért meg is kérik ennek az árát.

Július közepére itt már többségében vannak 2 főre az 1 millió forint fölötti árajánlatok.

Sokszor akár 400 ezer forint árkülönbség is lehet, akár a szoba elhelyezkedése miatt is. Emiatt van az, hogy a kert felőli szoba egy hétre 1 millió 70 ezer forintba kerül egy párnak, ultra all inclusive ellátással, míg egy másik hotelnél a tájra néző, tágasabb szobáért 1 millió 492 ezer forintot kérnek el, természetesen ultra all in clusive ellátásért cserébe.

Egyiptom

Jobb árakra számíthat az, aki megelégszik az egyiptomi 5 csillagos szállodák által nyújtott luxussal, bár itt nem árt belekalkulálni, hogy a szállodák környékén nem sok látnivaló van, ezért a fakultatív programokkal együtt (például kairói piramisnézéssel, Luxor látványosságainak megtekintésével vagy éppen búvárkodással egybekötött hajóúttal) a végső ár akár magasabb lehet, hiszen ezek plusz pénzért érhetőek el.

Mindenesetre az alapár all inclusive ellátással, szállodától függően, 717 ezer és 906 ezer forint között mozog két ember számára.

