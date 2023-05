„Magyarország ki tudná váltani az orosz energiát, csak éppen nem akarja” – vélték a lengyel kormányfő környezetében

„A lengyel elemzések mind arra jutottak, hogy Magyarország technikailag ki tudná váltani az orosz energiát, csak éppen nem akarja” – magyarázta egy, a magyar államfő és a lengyel miniszterelnök közötti tavaly májusi találkozó (címlapképünkön) részleteit ismerő forrás a Direkt36 -nak. Az oknyomozó portál részletes cikkben mutatta be az orosz-ukrán háború miatt jócskán megromlott magyar-lengyel viszony hátterét és különféle epizódjait, amelyek között két alkalommal az energiahordozók kérdése is felbukkant.

Ki tudnánk váltani, csak nem akarjuk a lengyelek szerint

Tavaly májusban Novák Katalin új köztársasági elnök a fagyossá vált viszony javítása céljából utazott Varsóba, és a cikk szerint az lehetett a célja, hogy barátságos gesztusokkal és személyes varázsával lefegyverzi lengyel tárgyalófeleit. Mateusz Morawiecki miniszterelnököt azonban sokkal jobban érdekelték konkrét politikai-gazdasági ügyek, így a portál által megszerzett információk alapján ez meglepte Novákot és kíséretét.

Morawiecki megkérte például a magyar államfőt, hogy magyarázza el, miért olyan súlyos Magyarország orosz energiafüggése. Novák erre a portál szerint az Orbán-kormány gyakori érvét adta elő, miszerint ez egy sajnálatos adottság, történelmileg így alakult, és az orosz energiahordozók kiváltása technikailag lehetetlen.

A lengyel miniszterelnök viszont tudta jó előre, hogy milyen választ fog hallani, és azonnal ellenérvekkel állt elő. A találkozóra készülve Morawiecki ugyanis saját apparátusától és a lengyel kormánynak dolgozó szakértőktől részletes számításokat kért be Magyarország orosz energiafüggőségéről, és arról, vajon megoldható-e az orosz energia kiváltása. Ezek után hangzott el a találkozó részleteit ismerő forrástól a bevezetőben már jelzett mondat, miszerint:

A lengyel elemzések mind arra jutottak, hogy Magyarország technikailag ki tudná váltani az orosz energiát, csak éppen nem akarja.

A magyar importfüggőség aránya a gáz esetén tavalyig mintegy 85%-os volt, aminek szinte teljes egésze orosz gázból származott, az olaj esetén pedig 87%-os volt az importfüggőségünk, amelynek mintegy 70%-a származott orosz forrásból. Az, hogy az orosz energiahordozók kiváltása technikailag lehetetlen, a tavaly májusi varsói találkozó óta is rendszeresen eljön a magyar kormányzati kommunikációban, miszerint kelet-közép-európai földrajzi fekvésünk miatt, a vezetékek elhelyezkedése miatt egyszerűen nem lehet kiváltani az orosz gázt és olajat. Így inkább csak diverzifikációra törekszik a kormány, amelyben azt célozza, hogy valamennyivel mérséklődjön az orosz import súlya, és növekedjen az egyéb irányból behozott termékek aránya.

Orosz gázfüggőség

A portál szerint a lengyel miniszterelnök és stábja a gázügyekből alaposan felkészült. Morawiecki kioktatta tárgyalópartnerét a különféle interkonnektorokból és alternatív gázútvonalakból is, melyek segítségével – a lengyel kormány szakértői szerint – Magyarország az orosz gázról is fokozatosan le tudna válni, ha akarna. Azt is felemlegette emellett, hogy a magyar vezetés 2021 őszén egy hosszú távú gázszerződést írt alá az orosz Gazprommal, ami szintén nem a függetlenedés irányába mutatott.

Novák a portál szerint a vitának ezen a pontján megpróbált kibújni a további kérdések alól. Arra hivatkozva, hogy ő még új a pozíciójában, áthárította a kérdések megválaszolását Altusz Kristófra, a Köztársasági Elnöki Hivatal diplomáciai igazgatójára, de lengyel kormányzati források szerint az ő válaszai sem győzték meg Morawieckit és stábját.

A fentiekhez érdemes megjegyezni, hogy a gáz esetén a 2021-ben kötött 15 éves orosz-magyar gázszerződés mellé, amely évi 4,5 milliárd köbméternyi vásárlást jelent, tavaly vettünk még plusz 700 millió köbméternyi gázt, illetve egy közelmúltbeli moszkvai megállapodás alapján idén is plusz gázt vesz a magyar állam az oroszoktól. Ezek mellé készít elő a magyar kormány mostanában egy hosszú távú gázmegállapodást Azerbajdzsánnal évi 2 milliárd köbméteres mennyiséggel, illetve emellett törekszik majd a horvát, szlovén és román irányból több gázt is behozni. Közben a nyugati és északi irányból felpörgetendő nem-orosz gázvásárlásról nem igazán hallani, noha technikailag lehetséges lenne, főleg az újonnan épülő német és lengyel LNG-terminálokon keresztül.

Az orosz gázról való leválás körüli komoly kérdőjelekről nemrég részletes elemzést írtunk, ahogy arról is külön megemlékeztünk, hogy az ugyanúgy kelet-közép-európai fekvésű, eddig erősen orosz gáztól függő Szlovákia már 70%-ban levált, és még tovább halad ezen az úton:

Az orosz olajról is le tudnánk válni (gyorsabban)

A portál a fenti 2022. májusi találkozó kapcsán azt is írja: a lengyelek például ellenőrizték és vitathatónak találták a magyar kormányzat és a Mol állításait arról, hogy pontosan mennyi időbe is telne átállítani az olajfinomítókat az Urals típusú orosz olajról más olajtípusokra. A magyar érvelés akkor és azóta is úgy szólt, hogy 2-4 évre és mintegy 700 millió dollárra lenne ehhez szükség. A lengyel miniszterelnök szakértői viszont akkor arra jutottak, hogy ez a magyar állításokhoz képest sokkal rövidebb idő alatt megvalósítható lenne.

Morawiecki azzal is érvelt Nováknak, hogy még akkor sem omlana össze Magyarország, ha az oroszok leállítanák a Barátság kőolajvezetéket, mert Magyarország az Adria felől tudná pótolni a kieső olajmennyiséget.

A fentiek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az olaj esetén a Barátság kőolajvezetéken keresztüli vásárlás a magyar olajimport mintegy 70%-át teszi ki, és teljes mértékben az Adria vezetéken keresztül egyelőre nem tudnánk kiváltani ezt a mennyiséget a vezeték kapacitásbeli okai miatt (a horvát részen kellene egy kapacitásbővítés, de részben a két ország közötti, energetikai témákban feszült, viszony miatt sem sietnek vele a horvátok, illetve az olajtranzit díját is rendkívül megemelték).

Éppen minapi hír, hogy az ukrán elnök állítólag azt vetette fel: fel kellene robbantani a vezetéket, hogy Magyarország ne tudjon orosz olajat vásárolni, így ez a típusú orosz sérülékenységünk komoly nemzetbiztonsági és ipari működési biztonsági kockázatokra mutat rá.

A paksi fűtőelem ügyéből is botrány lett a lengyeleknél

A portál cikkének egy másik részén felemlegette azt, amikor a varsói magyar nagykövet közbenjárására a lengyel kormány szívességet tett Magyarországnak, ám azt gyorsan meg is bánta, mert komolyabb kellemetlenség származott az ügyből. Ennek háttere az, hogy az orosz invázió megindítása után rövidesen európai légtér zárat léptettek érvénybe az orosz repülőgépekre, így a légi úton Paksra hozott nukleáris fűtőelem utánpótláshoz a lengyelek külön engedélye kellett, hogy az ő légterükön is átrepülhessen a gép tavaly áprilisban többször is.

Húzták a szájukat, de engedélyezték. Aztán a sajtó ezt kiderítette és megírta, emiatt lett belőle balhé

– idézte fel az esetet a magyar külügyminisztérium belső ügyeit ismerő forrás a portálnak, aki szerint a lengyel kormányból ezután fogadkoztak, hogy több hasonló transzfert nem fognak engedélyezni.

A lengyelek különben a már meglévő paksi blokkal kapcsolatban megértőek, tudják, hogy azt az oroszokkal lehet üzemeltetni. Viszont Paks II.-t nem értik, hogy azt miért az oroszokkal kell építtetni

– tette hozzá.

Tavaly áprilisban mi is megírtuk, hogy kétszer is légi úton érkezett fűtőelem a Roszatom egyik cégének segítségével Paksra, hogy a törvényileg előírt legalább 2 éves készletszintet (jócskán) feltöltse a magyar atomerőmű a bizonytalanabb geopolitikai helyzetben. Aztán később más útvonalakon keresztül (például decemberben Bulgárián át vonattal) érkezett további szállítmány.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Novák Katalin köztársasági elnök és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök találkozója Varsóban 2022. május 17-én.