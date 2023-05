Oroszország szomszédja: az inváziónak el kell buknia, ahogy Afganisztánban is elbukott

Kaja Kallas a koppenhágai demokráciacsúcson kifejtette:

A háború akkor ér véget, amikor Oroszország megérti, hogy hibát követett el.

Kallas felidézte, hogy a Szovjetunió 10 év elteltével, 1989-re vonult ki Afganisztánból a katonai és gazdasági nehézségek miatt. Emlékeztetett, hogy az orosz agresszió már 2014-ben, a Krím annektálásával megkezdődött, utalva arra, hogy ebben a szituációban is közeleg a tizedik év. Nyilatkozatában arra kérte az Európai Unió országait, hogy a továbbiakban is segítsék Ukrajnát, ezzel is megüzenve Moszkvának, hogy nem győzhetnek.

Kína lehetséges béketeremtő szerepére utalva a balti kormányfő kifejtette:

Itt egy agresszor és egy áldozat van, nem kell elhomályosítani ezt a kérdést. De természetesen úgy gondolom, jobb, ha Kína a mi oldalunkon áll.

