Fájdalmas felfedezést tettek a közgazdászok: a vállalatok kapzsisága miatt szenved Európa lakossága

Portfolio 2023. május 16. 14:59

Már nem konspiratív gondolat, hogy az eurózóna inflációs nyomását elsősorban a vállalatok profithányadának emelkedése fűti, egyre több elemzés tárja fel ezt a jelenséget. Most az Európai Bizottság bizonyította be, hogy az inflációt már nem az ellátási zavarok és nem is a szokatlanul magas bérkövetelések okozzák, hanem a vállalatok azon felismerése, hogy a magas inflációs környezetben a fogyasztókkal a sokkal magasabb árakat is piacvesztés nélkül el tudják fogadtatni. Szerencsére az elemzők véleménye szerint ez a jelenség átmeneti, de így is komoly következményekkel jár. Ha pedig tartóssá válik ez a magatartás, az EKB-nak még komolyabb szigorítást kell végrehajtania, ez pedig még jobban visszavetné a reálgazdaságot.