Megvan, ki adja a legpontosabb gazdasági előrejelzéseket Magyarországon

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza nyerte el a Magyar Nemzeti Bank és a Reuters Magyarország által meghirdetett előrejelzői verseny 1. helyezését - írja Bodor Tibor, a bank vezérigazgatója a LinkedInen Virovácz Péter a Portfolio Vélemény rovatának, az On The Other Handnek a rendszeres szerzője.