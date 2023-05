Bréking: Magyarország blokkolja az újabb uniós szankciókat és a békekeret kifizetését!

Négy ok miatt nem szavazza meg Magyarország a készülő 11. uniós szankciós csomagot, illetve az Európai Békekeretből az újabb kifizetést az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozására – jelentette be a Facebook -on élőben közvetített videójában Szijjártó Péter. A leginkább fájó pont az OTP ukrajnai listázása: addig, amíg az ukránok nem veszik le a magyar bankot a háború finanszírozóinak nemzetközi listájáról, a magyar fél nem fog együttműködni, derül ki a külgazdasági és külügyminiszter szavaiból.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is felrótta, hogy az ukrajnai törvények miatt szeptembertől a magyar kisebbségi iskoláknak be kell zárnia, illetve a 11. uniós szankciós listán 8 kínai cég is felbukkan, valamint az ukrán elnök a minap kiszivárgott értesülések szerint a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé vezető ágának felrobbantását is kilátásba helyezte. De összességében azt hangsúlyozta Szijjártó, hogy a legfontosabb érv a blokkoló magyar hozzáállás mögött az OTP miatt van, és ezt így rögzítette:

Tehát mindaddig, amíg az ukránok nem veszik le az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, addig az Európai Békekerettel, és a szankciókkal kapcsolatos döntésekben Magyarország nyilvánvalóan nem tud részt venni.

Azt, hogy az Európai Békekeret nyolcadik részlete kiutalását hétfőn váratlanul blokkolta a magyar kormány képviselője, egy olasz hírügynökség írta meg először, majd a magyar kormányszóvivői iroda is megerősítette arra hivatkozva, hogy túlságosan sok pénzt visz el az ukrajnai fegyvervásárlások támogatása a 7 évre szóló keretből. A Barátság kőolajvezeték témájában közben a Mol és az ukrán vezetéküzemeltető közötti, a tranzitdíjakat érintő, elszámolási vita is elvezethet a tranzit leállításához, és állítólag olyan jelzés érkezett Brüsszelből, hogy nyugodtan állítsák le az ukránok a szállításokat Magyarország felé.

A Szijjártó Péter által tett bejelentésre megütötték a forintot: az euró jegyzései 369-ről csaknem 372-ig ugrottak.A kijelentés ugyanis azt üzeni, hogy a magyar blokkoló hozzáállás miatt egy ideig se a 11. szankciós csomagról, se az Európai Békekeret nyolcadik kiutalásáról nem születik egyhangú döntés az EU-ban.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 17. Megütötték a forintot a Barátság vezetékkel kapcsolatos hírekre és a kormány bejelentésére

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala