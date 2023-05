Ezek a cégek lehetnek a debreceni akkumulátorgyár első hazai beszállítói

Portfolio 2023. május 17. 14:00

Az elmúlt évek piaci folyamatai miatt igen nehéz helyzetbe került az EU és Magyarország autóipara is. A költségek drasztikus növekedése és az elektrifikáció is kihívás elé állítja a szereplőket, de egyben történelmi lehetőséget is jelent számukra. Magyarország kulcsszereplő lehet az európai elektromos autó gyártásban, az újonnan megjelent ázsiai akkumulátoripari vállalatok már elkezdték keresni a hazai beszállítókat, szándékaik szerint a termelési lánc minél nagyobb szeletét hoznák az országba. A Debrecenben beruházó CATL minőségbiztosítási és tesztelési kompetenciákat építene ki a gyártás mellett, amelyhez helyi vállalatok és egyetemek együttműködését keresi.