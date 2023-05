Cáfolja a Bizottság, hogy a Barátság olajvezeték leállítását javasolták

Álhírnek nevezte az Európai Bizottság azt az állítást, hogy a Mol és az ukrán Ukrtransnafta cégek közötti elszámolási vitában a Barátság kőolajvezeték leállítását javasolta Ursula von der Leyen elnök.

Ahogy arról beszámoltunk, az ukrán-magyar kormányok között egyre élesebb vita alakul ki a Barátság kőolajvezeték ügyében. Kezdetben az ukrán Ukrtransnafta és a Transznyeft orosz csővezeték-monopólium közötti elszámolási vita fenyegette a teljes Magyarországra irányuló olajszállítást.

A Mol Nyrt. jelezte, hogy közvetlenül fizetné ki az ukránoknak az orosz olajtranzit díját, azonban még mindig nincs megállapodás a tranzitdíj tekintetében, mivel az ukrán fél az orosz urali nyersolaj tranzitdíjának drasztikus emelését tervezi.

Az Ukrtransnafta vezérigazgatója azt állította, hogy Brüsszelből azt az üzenetet kapta, hogy ha Magyarország nem enyhít a mezőgazdasági korlátozásokon, akkor az olajszállítást leállíthatják, amire maga Ursula von der Leyen adott bíztatta az ukrán felet. A történetről az Index számolt, egy állítólagos, a Mol-hoz befutott levél tartalmára hivatkozva.

A logikátlannak tűnő állítást az Európai Bizottság magyarországi képviselete cáfolta is a Telexnek.

Ez egy álhír. Von der Leyen elnök soha nem volt kapcsolatban a cikkekben említett vezérigazgatóval, és soha senkinek nem javasolt semmilyen lépést a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

- írták válaszukban.

Közben a magyar kormány szerdán bejelentette, hogy az Ukrajnával az OTP ügyében is fennálló vitája miatt megvétózza a 11. uniós szankciós csomagot. A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is felrótta, hogy az ukrajnai törvények miatt szeptembertől a magyar kisebbségi iskoláknak be kell zárnia, illetve a 11. uniós szankciós listán 8 kínai cég is felbukkan, valamint egy meg nem erősített amerikai hírszerzési jelentés szerint Volodimir Zelenszkij elnök indulatosan egyszer a Barátság olajvezeték felrobbantásáról beszélt.

