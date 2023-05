Kimondta a brit jegybankelnök: ár-bér spirállal néz szembe az ország

Az ár-bér spirál jelei látszanak az Egyesült Királyságban, azaz a megemelkedő árak megemelkedő béremelésekhez, másodkörös hatásokhoz vezettek, amelyek így az inflációt is táplálják, így az nem tud olyan gyorsan süllyedni – gyakorlatilag ezt mondta a Bank of England elnöke.

Miután a brit infláció februárban váratlanul gyorsult és így abban a hónapban és márciusban 10%-os éves ráta fölé emelkedett, Andrew Bailey úgy fogalmazott a CNBC tudósítása szerint szerdai beszédében, hogy a brit inflációt "másodkörös hatások" táplálják, amelyek ragadósnak bizonyulnak.

A másodkörös hatások arra utalnak, hogy ár-bér spirál kezd kialakulni a szigetországban, azaz a váratlanul magas infláció miatt a munkavállalók is megemelkedő bérelvárásokat támasztanak, amelyeket a feszes munkaerőpiacon megadva a vállalkozások úgy tudnak talpon maradni, ha emelnek az árakon, az viszont a vásárlóerő szűkítésén keresztül tovább fokozódó bérelvárásokhoz vezethet.

Éppen ezért mondta azt a brit jegybankelnök, hogy az intézmény nagy figyelmet fordít "az infláció tartósságának mutatóira, beleértve a munkaerőpiac szűkösségét és a bérnövekedést, valamint a szolgáltatási árak inflációját". Azt is kijelentette, hogy „A maginfláció erősödése részben a magasabb energiaárak közvetett hatásait tükröz. De tükrözi a másodlagos hatásokat is, mivel a külső sokkok kölcsönhatásba lépnek a hazai gazdaság állapotával". Előretekintve hozzátette:

Ahogy a headline infláció csökken, ezek a másodlagos hatások valószínűleg nem fognak olyan gyorsan megszűnni, mint ahogyan megjelentek.

Azt is vázolta, hogy a Bank of England továbbra is "szükség szerint" fogja módosítani a jegybanki kamatlábat, hogy elérje a 2%-os inflációs célt, tehát a sorozatban tizenkét egymás utáni kamatemelés után is nyitva hagyta még az ajtót a további szigorításokra.

