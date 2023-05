Megvan, melyik magyar városban fogadják el elsőként a vármegye- és országbérleteket

Zalaegerszegen júliustól a helyi közlekedési járatokon is elfogadják a vármegye- és országbérleteteket, erről döntött a város képviselőtestülete a május 18-i közgyűlésen. Ezzel Zalaegerszeg lesz az első város, ahol az utazók nemcsak a helyközi Volánbusz járatokon, de a helyi buszokon is igénybe vehetik az újfajta bérleteket, vagyis a zalai megyeszékhelyen valósul meg először a teljes tarifaközösség Magyarországon - derül ki a MÁV közleményéből.

Az egyhangú szavazással megszületett döntést követően Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, valamint Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere írt alá megállapodást, amelynek értelmében Zalaegerszegen július elsejétől használhatják az utasok az új 30 napos bérletkonstrukciót a helyi buszokon is.

Az utasoknak az új bérlet használata semmilyen plusz feladattal nem jár a vásárláson túl, csak fel kell mutatniuk az ország- vagy a Zala vármegyei bérletet a buszokon ugyanúgy, ahogy eddig is tették a helyi bérlettel, és mellé azt a személyazonosító igazolványt is be kell mutatni, amelynek a számát megadták a bérletváltáskor.

Az értékesítés április 24-i elindítása óta már több mint 330 ezer újfajta bérletet vásároltak országszerte.

Ebből közel 240 ezer az eladott vármegyebérletek száma. Az eddigi adatok alapján a Zala vármegyében érvényes teljes árú, 9450 forintos bérletet mintegy 4500-an, a 90%-os kedvezményű, 945 forintba kerülő változatát több mint 2700-an váltották meg. A helyi járatokra való kiterjesztéssel még több zalaegerszegi utas fogja kiváltani a vármegye- vagy az országbérletet.

Zalaegerszegen tavaly meghaladta a hétmilliót az utazások száma a helyi buszjáratokon, idén az első negyedéves összesítés alapján pedig 1,8 millió utazás során vették igénybe az egyre fejlettebb buszparkot a városon belüli 27 vonalon. A helyi állomány 26 járműve hamarosan 11 elektromos meghajtású BYD K9UD típusú busszal fiatalodik. Az állomány legidősebb autóbuszait váltják, korszerű, környezetkímélő járművek, mindössze 5,7 éves átlagéletkorú flottát eredményezve, ami az egyik legfiatalabb a vármegyeszékhelyek összehasonlításában.

A MÁV-Volán-csoport arra kéri utasait, hogy böngésszék az orszagberlet.hu weboldalt, ezáltal felkészültebben vehetik igénybe az új bérleteket a helyközi, illetve júliustól a zalaegerszegi helyi közlekedés során - olvasható a közleményben.

Címlapkép: Getty Images