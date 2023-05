Katonákat és tengerészeket tanítanak be útlevélellenőrzésre, hogy elkerüljék a nyári reptéri káoszt a britek

Hétfőtől több száz katonát és tengerészt képeznek ki útlevélellenőrzéshez, a cél az lenne, hogy elkerüljék a britek a tavaly nyári reptéri káoszt - tudta meg a The Guardian

A lap úgy tudja, hogy a fegyveres erők tagjai ötnapos kiképzést kapnak, mielőtt a Heathrow, Gatwick és Dover repülőtéren bevetik őket az útlevelek ellenőrzéséhez. A képzést azért is igyekeznek minél inkább lerövidíteni, mert mindeközben a határőrök sztrájkot fontolgatnak a nyárra.

A katonák bevetése nem új keletű dolog, a karácsonyi időszakban több mint 600 katonát, a RAF és a Királyi Haditengerészet személyzetét vetették be a sztrájkok idején. Az egyenruhás katonák a karácsonyi sztrájkok alatt a Gatwick, Heathrow, Birmingham, Cardiff, Manchester és Glasgow repülőtereken dolgoztak. Volt azonban felfordulás a sztrájkok miatt most húsvétkor is.

