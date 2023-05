Már csak bő két hét, és leáll a magyar gazdaság ütőere

Bő két hét múlva, június 5-én reggel 8 órától egy teljes hétre leáll a gázszállítás a Kiskundorozsma 2 nevű import belépési pont szerbiai oldalán, mivel a Gazprom elvégzi a Török Áramlaton az éves karbantartási munkálatokat – küldte ki pénteken délután az újabb emlékeztető levelet az FGSZ Zrt.

Mi történik a kiskundorozsmai belépési ponton?

A nagynyomású földgázszállító rendszer 2023. évi Leállási Ütemterve című dokumentum a pénteki napon módosításra került, és a változásokra figyelmeztető levélben a fenti információ a pontos szakmai megfogalmazás szerint így hangzik:

A GAZPROM karbantartási munkákat végez a saját rendszerén 2023.06.05 8:00 és 2023.06.12 8:00 között. A technikai kapacitás 0% -ban lesz elérhető Kiskundorozsma 2 (RS>HU) szerb oldalán.

Ez azért lényeges – a Portfolio által elsőként már március végén is megírt - információ, mert ezen az útvonalon át veszi a magyar állami MVM CEEnergy Zrt. a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződés nagyobb részét, évi 3,5 milliárd köbmétert, és ezért nevezte Orbán Viktor kormányfő a Török Áramlatot a magyar gazdaság ütőerének. Így tehát kulcsfontosságú, hogy a különféle tavaszi baljós előjelek ellenére (lásd itt, itt és itt, amelyek amerikai szankciós fenyegetéseket, a turbinakarbantartási nehézségeket jelentették) a gázszállítások rendben újrainduljanak ezen a vezetéken a szokásos éves karbantartás után június 12-én.

A Portfolio információi szerint erre minden esély megvan, legalábbis a magyar állami cég tudomásunk szerint arra számít, hogy az egyhetes normál karbantartás után szépen rendben újraindulnak majd a gázszállítások.

Mostanában egyébként azt látjuk, hogy ezen a belépési ponton keresztül ismét a napi szokásos közel 10 millió köbméternyi nettó gázimport jön be az országba, így tehát az április közepi időszakban csak átmeneti megugrás volt napi 15 millió köbméter körülre. Amint megírtuk: éppen azutáni naptól ugrott meg itt az import, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában plusz gázvásárlásokról állapodott meg, és amint szintén megírtuk: ez olyan napokon-időszakokban történik, amikor a másnapi gázár a holland TTF, illetve a bécsi VTP gáztőzsdén olcsóbb, mint a legközelebbi havi határidős ár, azaz megéri kereskedelmi célból megvenni, majd eladni a gázt.

Az orosz importgáz átlagárának háttere

Amennyiben a dorozsmai import belépési ponton a napi közel 10 millió köbméternyi gázt felszorozzuk az év 365 napjával, éppen kiadja az ezen az útvonalon az oroszokkal leszerződött 3,5 milliárd köbmétert, tehát nagy eséllyel a most naponta látott nettó gázforgalom csak az orosz importszerződésünk teljesítését takarja. Éppen ebből ered az, hogy amikor valaki az Eurostat adatbázisából kigyűjti, hogy mennyi a Magyarország által megvett orosz importgáz átlagára, akkor amögött valójában csak ezen az egy import belépési ponton keresztüli adatsor húzódik meg, amint arra a KSH által a Portfolio-nak küldött alábbi válasz is utal. Ezen az import belépési ponton lehet ugyanis viszonylag könnyen „szétszálazni” mostanában azt, hogy milyen eredetű gáz érkezik az országba (orosz), noha az import belépési pont használatára több kereskedőnek is van engedélye.

A Portfolio a saját háttérinformációi alapján az alábbi kérdéseket tette fel a KSH Sajtóosztályának:

"Helyt álló-e az az értesülésünk, hogy a KSH csak a kiskundorozsmai (Szerbia felőli) belépési ponton keresztül érkező gáz árával kapcsolatos információt adja le az Eurostat felé akkor, amikor a kinti kollégák az orosz importgáz árára vonatkozó információt gyűjtik be az egyes tagállamoktól?" "Mi az oka annak, hogy csak ezen az egy határkeresztező ponton keresztüli importgáz árát adják meg az orosz importgáz áraként, noha a többi szomszédos ország felől is érkezhet orosz eredetű gáz Magyarországra?" "Az Önök rendelkezésére álló adatok alapján mi a magyarázata annak, hogy a Magyarországra érkező orosz importgáz átlagára jóval magasabb, mint a régiós uniós tagállamok hasonló, Eurostat által közölt adata?"

A kérdéseinkre a KSH Sajtóosztálya az alábbi választ küldte (kiemelések tőlünk):

"A Központi Statisztikai Hivatal az Eurostat felé a külkereskedelmi forgalmi és mennyiségi adatokat továbbítja, amely az Eurostat előírás alapján tartalmazza a tranzitforgalom adatait is. A forgalmi adatok elérhetők országbontásban is, így az Eurostat oldalán hozzáférhető adatokból (forgalmi érték, mennyiség, ország, irány), a kívánt vetület mentén, a származó ország földgáz importforgalmából és importmennyiségből egységár számolható. Ez az egységár azonban a tranzit forgalmat is tartalmazó árat mutatja, amely eltérhet a tényleges import egységártól.

Az Ön által említett vezeték mellett más vezetéken is érkezhet földgáz Magyarországra, de az már az Európai Unió tagállamából érkezik. Ebben az esetben az Uniós adatgyűjtés (Intrastat) alapján a származási ország megjelölése esetleges, mivel annak megjelölése nem rendszerszerű.

A Központi Statisztikai Hivatal amikor a hazai importgáz árát elemzi a TTF (holland gáztőzsde) adatait és a saját adatait vizsgálja, az EU tagállamok adatait nem.

A téma mélyebb megismeréséhez küldjük a KSH tudományos folyóiratában, a Statisztikai Szemlében tavaly ősszel megjelent Az importföldgáz-árakról tényszerűen c. tanulmányt, amely a következő linken érhető el. Továbbá küldjük A magyarországi háztartások energiafogyasztásának jellemzői az orosz–ukrán háború árnyékában címmel 2023. februárjában megjelent tanulmányt, amely érintőlegesen szintén foglalkozik a témával." Utóbbi tanulmányt egyébként a Portfolio részletesen feldolgozta februárban, a lakossági rezsicsökkentésre fókuszálva.

A fenti válasz tehát utal rá, hogy a Szerbia felőli import belépési pontunk az egyetlen, ami alapján le lehet kérni az eurostattól, hogy mennyi a magyarország által megvett orosz gáz átlagára. Azt pedig felfelé jócskán torzítja az, hogy a tavaly nyáron megvett, jórészt itt leszálltott plusz orosz gázt elképesztően drágán szerezte be az ország. Ez számításaink szerint köbméterenként 1114 forint volt, és éppen ezért döntött úgy nemrég a kormány, hogy ennek gigantikus pénzügyi veszteségét inkább nem könyveli be, hanem ezt a gázmennyiséget berakja a védett gáztartalékok közé. ez, illetve az a tény, amit a ksh kiemelt, miszerint az unión belül esetleges az adatközlése az orosz importgáznak, fokozott óvatosságot indokol akkor, amikor valaki a magyarország által megvett orosz importgáz átlagárát vizsgálja más országokkal összevetve.

Mi történik a mosonmagyaróvári belépési ponton?

A hosszútávú magyar-orosz gázvásárlási szerződés kisebb, évi 1 milliárd köbméternyi teljesítése egy másik irányból, az uniós tagállam Ausztria felől, kerül teljesítésre. Ez úgy történik, hogy az oroszok az ukrán-szlovák belépési ponton át, tehát Szlovákián át eljuttatják a gázt Ausztriába a baumgarteni elosztóközpontba, majd onnan tovább szállítva Mosonmagyaróvárnál lép be Magyarországra. Ezen a belépési ponton egyébként szintén számos gázkereskedőnek van engedélye a magyar állami cégen kívül, így a nettó gázforgalom mögött nem lehet pontosan összerakni, hogy mennyi ebből az MVM CEEnergy napi orosz gázimportja és mennyi a többi kereskedőé.

Mindössze egyetlen érdekességet azonosítottunk, amit be is karikáztunk az alábbi ábrán, miszerint éppen azokban a napokban süllyedt vissza a mosonmagyaróvári belépési ponton keresztül a napi gázimportunk, amikor a fentiek alapján bemutattuk, hogy éppen megugrott a kiskundorozsmai belépési ponton keresztüli napi import.

Amennyiben a két import belépési pont forgalmát együtt nézzük, amelyeken keresztül a hosszútávú magyar-orosz szerződés teljesítésre kerül, azt látjuk, hogy az együttes volumen az április közepi napokban csak kismértékben ugrott meg a szokásosnak mondható napi 22 millió köbméterhez képest. Éppen ezért esélyes az, hogy amikor majd június elején leáll a Török Áramlat, így a kiskundorozsmai belépési pont felőli orosz importunk, akkor megugrik a Mosonmagyaróvár felőli importunk. Így tehát nem csak a dorozsmai fejleményeket kell majd figyelnünk június elején, hanem az óváriakat is.

