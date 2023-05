Újból találkozott Matolcsy György és Varga Mihály - Ezzel is üzentek a piacoknak

Szakmai egyeztetés keretében ismét találkozott Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök - írja közös közleményében a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. A közleményben leírják, hogy a kormány és a jegybank együttműködése hozzájárul ahhoz, hogy év végére egy számjegyűre csökkentsék az inflációt, mérsékeljék a kamatokat, tovább javítsák az egyensúlyi mutatókat, és visszatérjenek a magas ütemű gazdasági növekedéshez.

A megbeszélés egyik témája a jövő évi költségvetés volt - írják. "A felek egyetértettek abban, hogy fegyelmezett gazdálkodással, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésével a magyar gazdaság jövőre visszatérhet a magas ütemű növekedési pályára" - írják.

A kormány ennek megfelelően a jövő évi költségvetéssel 3 százalék alá csökkenti a hiányt

és 67 százalék alá az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát, miközben 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol - áll a közleményben. Hozzáteszik: a kormány és a jegybank közös célja, hogy még idén egy számjegyűre csökkentse az inflációt, mérsékelje a kamatokat, a magyar gazdaságot pedig megvédje a recessziótól.

A gazdaságirányítás két fő ágának vezetői legutóbb áprilisban folytattak személyes egyeztetést, akkor megegyeztek abban, hogy a stratégiai kérdésekben ezentúl is rendszeres személyes megbeszéléseket folytatnak. Ezt a szándékukat most is megerősítették.

Elhalkultak Matolcsy kritikái

Ahogy a múltkori találkozó kapcsán is megírtuk, az egyeztetésnek kétségkívül üzenetértéke van. A Magyar Nemzeti Bank elnöke korábban élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját, például egy bizottsági ülésen decemberben, majd márciusban az Országgyűlés előtt is. Emellett gyakran jelennek meg publicisztikái a jegybankelnöknek, amelyben szintén kritikus hangot üt meg a kormánnyal szemben.

A legutóbbi, áprilisi egyeztetés óta viszont a jegybankelnök kritikái elhalkultak.

Matolcsy György korábban azt mondta, hogy szakmai és nem személyes ellentét van a jegybank és a kormány között. Korábbi kritikáiban legtöbbször azt kifogásolta, hogy a kormány nem tudja fenntartani az egyensúlyt, de a hosszútávú gazdaságpolitikai vízió hiányát is rendszeresen felrótta a kormánynak.

A kormány ezekre a kritikákra érdemben nem reagált. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara eseményén megtartott beszédében márciusban mindössze 1-2 mondatban reagált, Varga Mihály és Nagy Márton miniszterek pedig nem kívánták kommentálni a jegybankelnök kritikáját.

Jöhet a kamatcsökkentés

A kormány ugyanakkor szintén kritikus volt a Magyar Nemzeti Bank tevékenységével szemben, a magas kamatok ugyanis jelentősen rontják a költségvetés helyzetét. A kormány részéről ezért többször is megfogalmazódott a várakozás az MNB jövőbeli kamatcsökkentésére vonatkozóan, valamint proaktív módon is felléptek a különféle kamatstopok és támogatott hitelprogramok formájában.

A kamatcsökkentés pedig akár már jövő héten megkezdődhet, az MNB korábbi döntésével - amikor a kamatfolyosót szűkítették - már megágyazott a monetáris lazításnak. Az elemzők szerint őszre a 18%-os irányadó egynapos kamat elérheti az alapkamat szintjét, utóbbi most 13%.

A jegybank és a kormány együttműködését szorosan figyelik a piacok, a gazdaságpolitika két vezetőjének a tanácskozása mindenképp üzenetértékű.

Ezekkel a találkozókkal a gazdaságpolitikai döntéshozók célja az is lehet, hogy a piaci hangulatot megtámogassák, és ezen keresztül a forintot is. A forint árfolyama ugyanis várhatóan gyengülni fog a kamatcsökkentések felpörgésével, ahogyan az elmúlt napokban ez be is következett kamatvágások fokozottabb beárazása nyomán. A jegybank és a kormány együttműködését hangsúlyozó események és találkozók is azt szolgálják feltehetően, hogy a kamatcsökkentésnek megágyazzák a környezetet.

