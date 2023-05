Röpködnek a milliós hajóutak

Gyakorlatilag csak a képzelet, meg persze a pénztárca szabhat határt annak, hogy mely területre szeretnénk utazni. Az utak 10 és 40 százalék között drágultak tavalyhoz viszonyítva. Leginkább a légitársaságok emelték az áraikat, ami a Covid-időszak hivatalos vége után robbanásszerűen újjáéledő nemzetközi turizmus miatt nem is csoda.

A nagyélményt nyújtó hajóutak májusban már utasonként 500 eurótól elérhetők, a főszezonban pedig 1000 euró/főtől indulnak

– mondta Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday értékesítési igazgatója. A nyugat-mediterrán hajós körutak mellett a skandináv fjordok közötti hajóút, Izland és a Vörös-tenger, illetve most már szaúd-arábiai látogatás nagyon népszerű az utasaink körében – sorolta. Különlegességként említette a karibi hajóutakat.

A hajóutak egyébként a családosok számára ideális kikapcsolódást jelenthetnek, mert a tengerparti nyaralásokkal szemben nemcsak 7 éjszakás hajózást jelent, hanem a hajók 6 kikötőben állnak meg és városnézésre van lehetőség.

„Aki pedig nem szeretné elhagyni ezeket a hatalmas hajókat, az rengeteg szórakozási lehetőséget talál a fedélzeten. A legnagyobb tengerjárókon vízicsúszda-parkok, gyerek klubok, sportolási lehetőség vannak a fedélzeten, annyi szórakozási lehetőséggel, hogy egész napra leköti a gyerekeket, akik gyakran alig akarnak kijönni a medencékből” – fejtette ki.

A hajóutak áraiban a fedélzeti kikapcsolódás mellett a teljes ellátás van benne, pluszköltséget az indulási kikötőkbe való oda- és hazajutás jelent a nyaraló családok számára. Különleges nyaralási célpontként elérhető hajóval a Galápagos-szigetek, bár ide csak korlátozott számú turistát engednek be a hatóságok, maximum 1 hetes tartózkodási lehetőséggel.

Ez a 10 napos, ecuadori kiruccanással kiegészített út 1,7-1,8 millió forint közötti összegbe kerül fejenként. Egy különleges, dél-olaszországi csoportos hajókörút viszont már 700 ezer forint körül kijön.

Nemcsak a tengerparti helyek iránt nagy a kereslet, hanem az olyan különleges célpontok iránt is, mint a párizsi Disneyland, a Garda-tó melletti Garda-park, vagy éppen a dániai Legoland. Mindeközben Ázsia is teljesen kinyitott. Thaiföld, Srí Lanka, a Maldív-szigetek, Indonézia és Malajzia is elérhető már a magyar utazók számára, mint ahogy dél-koreai körútra is elindulhat az, aki nem egy átlagos kikapcsolódásra vágyik.

Az utak 10 és 40 százalék között drágultak tavalyhoz viszonyítva. Leginkább a légitársaságok emelték az áraikat, ami a Covid-időszak hivatalos vége után robbanásszerűen újjáéledő nemzetközi turizmus miatt nem is csoda. A magyarok számára némi segítséget jelent, hogy a tavaly év végi 430 forintos euróárfolyam helyett 370-380 forint között mozog az euró. Ettől függetlenül, ahogy haladunk a nyári szezon felé, az ajánlatok felfelé mennek az utazás irodáknál, augusztus végéig egészen bizonyosan.

Vannak azonban, akik nem közelebbi uticélokat választanak. Ribi András, a Fehérvár Travel Utazási Iroda főmunkatársa kiemelte: az európai buszos utak reneszánszukat élik. Egy párnapos velencei út már 81 ezer forintért elérhető, de a 100-200 ezer forint közötti átlagár mellett itt is létezik a 300-400 ezer forint közötti kategória. Igaz, ekkor már egy normandiai körútról van szó, amely félpanziós ellátást is tartalmaz.

„Már a tavalyi évben is nagyon jelentős volt az utazási kedv, egyetlen csoportot sem kellett visszamondanunk a minimális létszám hiánya miatt. 2023 azonban még erre is rátett egy lapáttal, hiszen minden eddiginél gyorsabban teltek meg az útjaink. Az úgynevezett „first minute” foglalási időszakban az éves kínálat 85 százalékát sikerült értékesíteni. (...) A repülőjegyárak növekedését mi is tapasztaljuk, egyaránt nagy a kereslet az európai buszos és az európai vagy Európán túli repülős körutazások iránt” – zárta gondolatait Ribi András.

Címlapkép: Getty Images