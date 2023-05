Új kiberkémkedési ügy robbant ki Kínában

A kínai kibertér-szabályozó hatóság vasárnap közölte, hogy a Micron Technology amerikai memóriachip-gyártó cég termékei megbuktak a hálózatbiztonsági felülvizsgálaton, és megtiltja a kulcsfontosságú infrastruktúrák üzemeltetőinek, hogy a cégtől szerezzenek be termékeket.

Kína kibertér-szabályozó hatósága bejelentette, hogy a Micron Technology amerikai memóriachip-gyártó termékei megbuktak a hálózatbiztonsági felülvizsgálaton. Ennek eredményeképpen a kínai kritikus infrastruktúrák üzemeltetőinek tilos lesz a céggel bármilyen üzletet kötniük. A szervezet súlyos hálózatbiztonsági kockázatokra hivatkozott a Micron termékeiben, amelyek véleményük szerint jelentős veszélyt jelentenek Kína nemzetbiztonságára és a kritikus információs infrastruktúra ellátási láncára - írja a Reuters.

A hatóság által azonosított konkrét kockázatokat és az érintett Micron-termékeket a közlemény nem hozta nyilvánosságra. A Micron elismerte, hogy megkapta az értesítést, és kifejezte készségét a kínai hatóságokkal folytatott tárgyalások folytatására.

A Micron bevételeinek mintegy 10%-a származik Kínából, de egyelőre nem világos, hogy ez a döntés hatással lesz-e a nem kínai ügyfeleknek történő értékesítésre az országban.

Ez a lépés az Egyesült Államok és Kína között a chiptechnológiáról folyó szélesebb körű vita közepette történik. Az amerikai kormány exportellenőrzést vezetett be a Kínába irányuló chipgyártási technológiára, és lépéseket tett annak megakadályozására, hogy a Micron versenytársa, a Yangtze Memory Technologies bizonyos amerikai alkatrészeket szerezzen be. Elemzők szerint bár a Micron Kínában értékesített termékeit elsősorban nem kínai cégek vásárolják meg az ott gyártott termékekben való felhasználásra, a társaság teljes értékesítésére gyakorolt hatás mértéke továbbra is bizonytalan.

Kína 2021 szeptemberében szabályokat vezetett be a kritikus információs infrastruktúra védelme érdekében, szigorúbb követelményeket támasztva az üzemeltetőkkel szemben az adatbiztonság tekintetében. Bár a "kritikusnak" tekintett iparágak tágan lettek meghatározva, és magukban foglalják a nyilvános kommunikációt és a közlekedést, e szabályok vállalatokra és üzleti területekre való konkrét alkalmazását Peking nem határozta meg egyértelműen.

Címlapkép: Getty Images.