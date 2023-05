Célt ért Kína törekvése, közel száz ország sorakozott fel az Egyesült Államok javaslata ellen

Tajvannak az idén sem sikerült megfigyelői státuszban meghívást kapnia az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi közgyűlésére (WHA) - erről a szervezet adott hírt hétfőn.

A közgyűlés genfi ülésén Kína és Pakisztán arra szólította fel a részt vevő feleket, hogy utasítsák el Tajpej kérését, míg az afrikai Szváziföld és a mikronéziai Marshall-szigetek Tajvan mellett korteskedett. A döntés értelmében nem veszik napirendre a Tajvan megfigyelői státuszban történő részvételére vonatkozó javaslatot.

A CGTN kínai állami tartalomszolgáltató szerint Csen Hszü, Kína állandó ENSZ-képviselője Genfben ezúttal is leszögezte, hogy csak egyetlen Kína van a világon, Tajvan pedig Kína területének elidegeníthetetlen része. Hozzátette, mivel a WHO szuverén országok nemzetközi szervezete, Tajvan részvételét a WHO tevékenységében az "egy Kína" elvnek megfelelően kell kezelni.

Csen tájékoztatása szerint a közgyűlés megnyitása előtt csaknem 140 ország fejezte ki, hogy kiáll az "egy Kína" elv mellett, és ellenzi Tajvan részvételét a közgyűlésen. Közel 100 ország levelet küldött a WHO főigazgatójának, vagy nyilatkozatot adott ki ezzel a tartalommal.

Pekingben a külügyminisztérium közleményben üdvözölte a lépést. Tajpejben egyelőre ugyan nem reagáltak a hírre, de korábban azt hangoztatták, hogy a WHO főigazgatójának joga lenne meghívni megfigyelői státuszba Tajvant, ez ügyben nem kellene a tagországokat megszavaztatnia.

Május elején Antony Blinken amerikai külügyminiszter kijelentette, az Egyesült Államok határozottan arra ösztönzi a WHO-t, hogy hívja meg Tajvant a soron következő éves közgyűlésére.

Tajvan megfigyelőként történő meghívása a WHO elkötelezettségét példázná a befogadó megközelítésre a nemzetközi egészségügyi együttműködésben

- jelentette ki Blinken washingtoni közleményében.

Az Egészségügyi Világszervezet 76. közgyűlését május 21-30. között rendezik meg hagyományosan Genfben, s Washington immár számos alkalommal tett kísérletet más országokkal együtt arra, hogy meghívassa rá Tajvant, de Kína a kezdeményezést rendre politikai manipulációnak minősíti, és határozottan fellép minden olyan kísérlet ellen, amelynek következményeként Tajvan független államként tűnne fel.

A Kínai Köztársaság (Tajvan) 1972-ben elvesztette ENSZ-tagságát, és helyét a világszervezetben a Kínai Népköztársaság (KNK) foglalta el. Ennek ellenére 2009-2016 között, a Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang) kormányzása idején Tajvan a WHA munkájában részt vehetett megfigyelőként.

Miután azonban a jelenleg is elnöki poszton lévő Caj Jing-ven és a függetlenségpárti Demokratikus Haladó Párt (DPP) került hatalomra, Kína minden alkalommal megvétózta a sziget bekapcsolódását a világszervezet munkájába. Peking feltétele, hogy Tajvan vezetése ismerje el, hogy a sziget a KNK része, de erre a tajpeji vezetés nem hajlandó.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: