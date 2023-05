Les Zoltán: a magyar járműipar diktálja a trendeket, jelentős beruházások várhatók

Az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja, Les Zoltán, elmondta az Index nek, hogy az Audi AG határozott célja, hogy tovább haladjon az elektromobilitás útján. Az igazgatósági tag ezzel párhuzamosan ismertette a győri üzemre vonatkozó beruházási terveket is.

Az Audi 2026-tól csak tisztán elektromos modelleket visz a piacra, és a belső égésű motorral szerelt járművek gyártása pedig 2033-ig fokozatosan kifut, jelentette ki Les Zoltán. Az igazgatósági tag hozzátette, a győri üzem már 2018 óta a transzformáció korát éli, ekkor készültek el az első elektromos hajtásláncok a Rába partján.

Les Zoltán szerint a magyar gazdaság jól áll az elektromobilitásban, hiszen a versenyszférában rendelkezésre álló humán erőforrás és technológia nemcsak követni tudja, hanem diktálni is képes a trendeket. Ehhez nagyban hozzájárul az Audi Hungaria igazgatósági tagja szerint a gazdaságpolitika elkötelezettsége, a jövőbemutató járműipari beruházások, ideértve az akkumulátorgyárakat is.

Nincs elektromobilitás akkumulátorgyárak nélkül, ez nem gazdaságfilozófiai, hanem termelési és logisztikai kérdés

- mondta Les Zoltán. Hozzátette, el kell különíteni az akkumulátorcella-gyártást az akkumulátor-összeszerelő üzemtől. Előbbi akár egymillió autó számára elegendő akkumulátorba képes legyártani a cellákat, tehát logisztikailag több gyár közelébe érdemes építeni. Míg az utóbbi csak az autógyári kapacitást fedi le, és kvázi egy összeszerelő üzemként működik, ezért célszerű a járműgyárak közelébe telepíteni, ahogy ez az Audi AG két gyártótelephelyén már meg is valósult.

Mivel a Volkswagen-konszern stratégiájában szerepel, hogy saját maga építsen akkumulátorgyárakat az alkatrészek felvásárlása helyett, ezért Magyarország is a lehetséges beruházási célpontok között van, állította Les Zoltán. Hozzátette,

Nem született még döntés a Volkswagennél, ugyanakkor az is igaz, hogy Magyarország is a lehetséges célországok között van, mint egy ilyen kaliberű beruházás leendő telephelye.

Les Zoltán rámutatott arra is, hogy egy telephely kiválasztása során akár több száz paramétert is megvizsgálnak, egy akkumulátorgyár létesítése esetén az energiafelhasználás, a vízigény is kulcskérdés, közel kell lenni egy folyóhoz.

A szakember azt is elárulta, hogy

AZ ELEKTROMOS TRANSZFORMÁCIÓ JEGYÉBEN A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN TÖBB SZÁZ MILLIÓ EURÓ, AZAZ TÖBB TÍZMILLIÁRD FORINTNYI BERUHÁZÁS VÁRHATÓ.

A ráfordítások alapvető célja egyrészt hajtásláncoldalról a belső égésű motorportfólió fokozatos áthangolása az elektromotorok javára, másrészt az autógyártásban 2029-től jön az első teljesen elektromos modell termelése.

