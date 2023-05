Újra pesszimistább lett a magyar lakosság, erősödtek a kereskedelmi áremelési szándékok

Portfolio 2023. május 22. 05:45

Májusban látványosan szétvált egymástól a lakossági és a vállalati üzleti bizalmi index alakulása, mert míg a lakosság ismét pesszimistábbá vált, addig a cégek összességében bizakodóbbak lettek, igaz az építőipari szereplők csak a Covid 2020 tavaszi első hullámában voltak pesszimistábbak, mint most – derült ki a GKI Gazdaságkutató felméréséből. Az EU támogatásával végzett kutatás arra is rámutatott, hogy a foglalkoztatási helyzet megítélése a cégek és a lakosság körében is tovább javult, közben viszont az áremelési törekvések lanyhulása megállt, sőt a kereskedelemben ismét élénkültek az áremelési törekvések. A két bizalmi index alapján összességében a GKI konjunktúraindexe májusban kissé emelkedett áprilishoz képest, de így sem érte el márciusi szintjét.